L'iPad Pro M4 est encore plus fin qu'un iPod nano !

Le nouvel iPad Pro -le produit Apple le plus fin de tous les temps- présente un design incroyablement fin et léger, portant la portabilité à un tout autre niveau. Le modèle de 11 pouces ne fait que de 5,3 mm, et le modèle de 13 pouces est encore plus fin avec de 5,1 mm, tandis que les deux modèles sont encore plus performants.



Le modèle de 11 pouces pèse moins d'une livre (ndlr : 579 g/582 g), et le modèle de 13 pouces est près d'un quart de livre plus léger (ndlr : 444 g/446 g) que son prédécesseur, ce qui permet aux utilisateurs professionnels d'étendre leurs flux de travail de nouvelles façons et dans plus d'endroits.