Caritatif : Bouygues Telecom relance son opération "don de giga" #GivingTuesday

Grâce à votre forfait, vous pouvez aider des personnes exclues du numérique en leur donnant 1 giga symbolique par mois.

Avec les gigas collectés, Bouygues Telecom offre des smartphones et des forfaits à nos associations partenaires afin qu’ils soient distribués à ceux qui en ont le plus besoin.

Et à l’occasion du #GivingTuesday, on multiplie vos dons : ce mois-ci, vous pouvez donner jusqu’à 10 Go symboliques gratuitement 😉