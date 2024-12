Ce pays demande un milliard pour sauver l'iPhone 16 !

Un problème complexe

le renouvellement de la certification TKDN est toujours en attente, en attendant la réalisation d'un nouvel investissement d'Apple

Un marché crucial pour Apple

Apple a annoncé une augmentation significative de son investissement en Indonésie, portant son projet à 100 millions de dollars, soit dix fois plus que les 10 millions de dollars initialement proposés. Mais cela ne serait pas assez.Ce dernier estime qu'Apple n'a pas respecté les lois du pays en matière d'importation.En effet, les textes prévoient que. Les autorités ont également critiqué Apple pour n’avoir investi que 1,5 trillion de roupies (environ 95 millions de dollars) via ses académies de développeurs, ce qui est en deçà de l’engagement promis de 1,7 trillion de roupies.Les tentatives récentes des dirigeants d’Apple de rencontrer le ministre de l’Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, ont échoué, ces derniers ne rencontrant qu’un directeur général.Il expliquait dernièrement que. Or, cette certification TKDN qui concerne l'utilisation de composants nationaux dans les biens et services est indispensable pour commercialiser l'iPhone 16.Face à des concurrents comme Samsung et d’autres fabricants asiatiques, souvent mieux intégrés aux exigences locales, il est crucial pour Apple de trouver un compromis afin de maintenir sa part de marché.En pratique, il ne reste qu'aux habitants désirant vraiment un iPhone 16 de se rendre à l'étranger pour en acheter un et de s'acquitter des frais de douane, soit environ 155 dollars pour un iPhone 16.