Quel est le 1er pays à avoir une alternative à Apple Pay sur l'iPhone ?

Vipps, un pionnier

l'importance de cette victoire après des années de lutte pour une égalité concurrentielle

Vipps est une application de paiement mobile norvégienne développée par DNB. Vipps a été publié le 30 mai 2015. Après avoir atteint un million d'utilisateurs le 5 novembre 2015, elle est devenu la plus grande application de paiement en Norvège.



Bien que Vipps ait été développé par DNB, les clients de n'importe quelle banque norvégienne peuvent l'utiliser. Vipps est membre de l'Association européenne des systèmes de paiement mobile. En 2022, elle a fusionné avec MobilePay du Danemark et de la Finlande pour former Vipps MobilePay.



En 2022, Vipps comptait 4,2 millions d'utilisateurs en Norvège (ndlr : un record vu que la population totale comptait 5,4 millions d'habitants à cette époque), tandis que MobilePay comptait plus de 4,4 millions d'utilisateurs au Danemark (sur 5,8 millions d'habitants) et plus de 2 millions d'utilisateurs en Finlande (sur 5,5 millions d'habitants).

La Norvège est désormais un pionnier du paiement mobile. En effet, elle est le premier pays européen à proposer un concurrent direct d'Apple Pay sur l'iPhone.Au niveau des partenariats bancaires, Vipps a obtenu le soutien des grandes banques locales comme SpareBank 1 et DNB. De même, plus de quarante banques norvégiennes seront impliquées, ce qui représente environLe service va fonctionner avec les terminaux prenant en charge BankAxept (plus de 90 % des points de vente en Norvège). L’extension du système est prévue pour, avec des capacités internationales. Il vise aussi une extension au Danemark, à la Finlande et à la Suède en 2025.Le lancement de la solution tap-to-pay de Vipps sur iPhone marque, puisqu’elle est la première firme à concurrencer directement Apple Pay, avec l’ouverture obligée de la NFC de l’iPhone. Elle pourrait ainsi inciter d’autres acteurs à développer des alternatives à Apple Pay Rune Garborg, PDCEOG de Vipps MobilePay, a souligné