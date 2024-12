Microsoft simplifie le transfert de fichiers entre iPhone et Windows

Phone Link sur Windows

Une fonctionnalité en cours de déploiement

Configuration et fonctionnement

Link to Windows

Phone Link

Quelques limitations

Une sortie progressive

Microsoft a commencé à tester une nouvelle version de son application Phone Link, qui permet le transfert de fichiers entre un iPhone et un PC sous Windows.Le but est de simplifier les échanges entre ces deux plateformes, qui jusqu’à présent étaient très limitées en termes de compatibilité.Pour configurer cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer ou mettre à jour les applications évoquées au dessus sur leur iPhone et leur PC.Si l’application est déjà en place, il est possible d’ajouter cette option via le lien dédié fourni par Microsoft. Une fois activée, la méthode de transfert est standard : sur iPhone, l’utilisateur sélectionne un fichier, utilise la fonction, choisitet le PC cible. Sur PC, le partage vers l’iPhone s’effectue par un clic droit sur le fichier et l’optionvia Phone Link.On vous l’a dit, cette fonctionnalité est encore en phase de test, elle est pour l’instant accessible uniquement aux utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.Contrairement à son équivalent sur Android , certaines fonctionnalités avancées, comme la mise en miroir des applications, ne sont toujours pas proposées pour iOS. La gestion des messages via Phone Link est elle plutôt partielle, avec des restrictions, comme l’absence de prise en charge des conversations groupées sur iMessage.Même si elle est pour le moment assez limitée, cette nouveauté est une étape dans l’amélioration de l’interopérabilité entre iOS et Windows.Cette fonction risque de simplifier la vie de pas mal de monde (moi le premier).