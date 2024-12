Quels projets pour Apple ? iPhone pliable pour 2026, iPhone 17 moins cher...

L'iPhone, toujours un produit phare

Un possible design rappelant fâchement Android

Un peu de pliage chez Apple ?

Sans surprise l'essentiel des prédictions repose sur le produit phare d'Apple, à commencer par lEn effet, celui-ci aurait une épaisseur compriseActuellement, les iPhone 16 Pro et Pro Max affichent 8,25 mm d’épaisseur, contrepour l’iPhone 16 et 16 Plus ; l’iPhone 15 Pro et Pro Max : 8,25 mm / l’iPhone 15 et 15 Plus : 7,8 mm et enfin l’iPhone 14 Pro et Pro Max : 7,85 mm et l’iPhone 14 et 14 Plus : 7,8 mm. Il faut en effetConformément aux rumeurs précédentes,. Ainsi l'appareil pourrait disposer d'un système de caméra simplifié, mais sans plus de détail. En revanche, Le Wall Street Journal serait plus optimiste sur le prix, indiquant que ce dernier serait inférieur à celui de la gamme Pro et passerait sous la barre des 1000 dollarsD'un côté, et contrairement à Mark Gurman, on trouve non pas un iPad de 20 pouces , mais un immense ordinateur portable avec un écran pliable de 19 pouces (un MacBook Pro /Air ?), mais également un iPhone pliable, qui déplié serait encore plus grand que l'iPhone 16 Pro Max (6,9 pouces).Mais Cupertino ne serait pas trop pressée, l’iPhone pliable serait prévu plutôt pour 2026 ou 2027, tandis que le Mac ferait probablement ses débuts plus tard. Selon la rumeur, les deux appareils seraient en cours de développement à plusieurs reprises ces dernières années.