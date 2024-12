Les abonnements dominent les revenus des développeurs d’applications

Téléchargements en baisse, mais dépenses en hausse

Quelles différences entre les plateformes ?

D'après la firme d'analyseAinsi près de la moitié des revenus des développeurs proviennent désormais des abonnements.Dans cette étude de fin d'année, on apprend que près de, bien que seules 5 % des applications en proposent. Parallèlement,au cours des 12 derniers mois. Les dépenses globales en applications ont augmenté de 15,7 %, passant de 73,7 milliards à 91,6 milliards de dollars cette année.Du côté de l'App Store, on note que, ils sont d'ailleurs responsables de la croissance des dépenses, représentant l’essentiel des augmentations. En revanche, le Google Play a enregistré une diminution des dépenses des utilisateurs.Aux États-Unis, l’application la plus téléchargée n’était pas un réseau social, mais l’application chinoise Temu, reflétant une tendance croissante des achats à bas prix et à grande échelle -révélatrice des difficultés financières et de la crise économique.Pour les développeurs,. Cela crée des incitations à développer des services à long terme et des mises à jour régulières pour conserver les abonnés. Pour les consommateurs, bien que les abonnements offrent souvent une expérience sans publicité et des fonctionnalités premium, ils augmentent les dépenses à long terme. Aussi ces derniers ont tendance à devenir plus sélectifs dans leurs abonnements pour gérer leurs coûts.avec une proportion croissante des revenus. En effet, les abonnements -bien que disponibles sur peu d'applications- représentent désormais près de la moitié des revenus des développeurs. Cela indique une évolution vers des modèles de revenus récurrents, plutôt qu’une dépendance aux achats uniques ou aux publicités. Ainsi, les applications de streaming (Netflix, Spotify), de productivité (Notion, Evernote) et de fitness (Strava, Calm) continuent de tirer parti des abonnements pour fidéliser leur base d’utilisateurs.