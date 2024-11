Le Brésil ambitionne de réformer l'App Store avant Noël

Le brésil prend exemple sur l'Europe

Quel Impact potentiel ?

Cela signifie qu'Apple ne peut plus interdire aux développeurs de créer des liens vers leurs propres sites Web pour vendre du contenu intégré à l'application comme des livres, des films, de la musique et des jeux.En substance, la firme californienne va devoir laisser les développeurs, en parallèle aux achats intégrés. De même, les liens externes doivent être autorisés : les applications pourront inclure des liens redirigeant les utilisateurs vers des plateformes externes pour effectuer des transactions.En outre, les éditeurs doivent pouvoir distribuer leurs applications via d’autres boutiques que l’App Store -, comme en Europe. Enfin, les développeurs pourront proposer leurs applications sur l’App Store sans obligation d’inclure une option d’achat intégrée.En pratique,. Passé ce délai, une astreinte sera appliquée par jour de retard, mais elle ne se monte qu'à 250 000 réaux (, ce qui ne risque pas de gêner beaucoup la firme) .par Apple ni par MercadoLibre. Cette affaire pourrait toutefois créer un précédent significatif dans d’autres régions cherchant à réformer les pratiques des grandes plateformes numériques.Cette décision suit un mouvement mondial de contestation du modèle actuel d'Apple -mais aussi d' autres géants de la tech . Jusqu'à présent, Apple percevait une commission sur toutes les transactions effectuées via ses services : le montant, comme le principe sont désormais remis en question un peu partout dans le monde., mais s'aligne sur des initiatives similaires déjà mises en œuvre dans l'UE, pour encourager davantage de concurrence et réduire la dépendance des développeurs à l’écosystème Apple.