App Store : des centaines d’applications inappropriées pour les enfants

Les conclusions du rapport

des promesses d’Apple remises en question

sûr et fiable

Ce document de 57 pages rédigé par ces deux spécialistes de la sécurité ne se veut pf et. Parmi les 800 applications analysées en 24 heures, plus de 200 étaient problématiques. Pour autant, elles totalisent plus de 550 millions de téléchargements.Il classe les apps litigieuses en plusieurs catégories :(qui en réalité permettent à des enfants d’interagir avec des inconnus, y compris des prédateurs),(qui encouragent des comportements malsains, comme le téléchargement d’images pour être noté comme séduisant),(comme accéder à des contenus non surveillés et non contrôlés par ses parents) et enfin(notamment sexualisés).Les deux associations veulent dénoncer le comportement d'Apple. Selon la firme, l’App Store est toujours un environnement, avec un système de contrôle destiné à vérifier les classifications par âge. D'ailleurs,ou dans les enquêtes concernant l'ouverture de son magasin d'applications. On a pu le constater avec lesqui arrivent à filtrer, ou encore plus récemment des apps permettant d' accéder gratuitement à des contenus exclusifs de services de streaming.Cependant, le rapport souligne queet que -trop souvent- la firme rejette la responsabilité des classifications par âge sur les développeurs. Ces types de contrôles -laxistes- pourraient profiter financièrement à Apple en augmentant les téléchargements et les commissions associées.Les auteurs du rapport appellent donc Apple à renforcer ses processus de vérification pour garantir des classifications par âge adaptées, voire à assumer unepour les contenus distribués via l’App Store. Et bien sûr à protéger activement les jeunes utilisateurs contre des contenus ou des fonctionnalités à risque.