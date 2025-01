Un nouveau nom pour le prochain iPhone SE 

Une nouvelle identité pour l’iPhone SE ?

iPhone 16E

iPhone 16e

iPhone 16 avec un E dans un carré

iPhone 16 SE

Qu'attendre de l'iPhone SE de 4e génération ?

Un repositionnement stratégique ?

Plusieurs variantes seraient possibles :, comme(comme l'iPhone 5C), ou même. Bien évidemment tout n'est que bruits de couloirs et il est également possible qu’Apple conserve la marque SE.Cela fait plusieurs mois que les rumeurs vont bon train sur l'iPhone traditionnellement le moins cher d'Apple. Au niveau du design,. Bye bye les arrondis, bonjour le châssis droit et les bords plats. Il serait néanmoins plus léger que ce dernier‌, d’environ 7 grammes, soit un poids total 165 grammes. Cette baisse sur la balance serait dûe à la conception avec une caméra unique.Il disposerait d'un écran OLED de 6,1 pouces -une nette amélioration par rapport aux modèles précédents. D'après les supposés fichier CAO, l'iPhone SE 4 serait le plus grand SE jamais conçu.En effet, Apple avait déjà tué l'iPhone mini et s'apprête à faire de même avec le plus petit form factor -ce qui est fort dommage. En effet de nombreux clients adoraient ce format, tellement pratique tenant sans souci dans la poche !Cette génération devrait être la première à abandonner le bouton Home et Touch ID, pour, désormais obligatoire dans l'UE pour tout smartphone neuf vendu (sauf écoulement des stocks produits avant 2025). Il serait doté d'un, mais conservant toujours une caméra arrière unique et affichant des performances boostées. Il serait doté d'une nouvelle, associée à(optimisée pour Apple Intelligence).Enfin, petit bonus de fin, il intégrerait le. Le bouton Action, introduit sur les iPhone 15 Pro, reste une inconnue pour ce modèle., avec un bouton Touch ID et un port Lightning. Il est proposé à partir de 429 dollars aux États-Unis (et 529 euros en France). Avec cette prochaine édition,. Ce dernier serait justifié par des améliorations significatives (IA, RAM, appareil photo, taille).En attendant une confirmation officielle,, tout en modernisant l’expérience utilisateur pour répondre aux attentes du marché actuel.