Un premier aperçu de l’iPhone SE 4 (ou iPhone 16E ?)

Un design inspiré de l’iPhone 14

Le point sur les rumeurs

Sonny Dickson, connu pour partager des informations plutôt fiables, propose des dummies (des modèles factices) des prochains iPhone SE. Ces Photos offrent quelques détails notables sur le nouvel appareil, y compris ses options de couleur attendues en noir et blanc. Fidèles au style d’Apple, les finitions suggèrent un mélange de verre et d’aluminium., ce que l'on retrouve ici. Bye bye le bouton d’accueil : le nouvel appareil devrait arborer un écran bord à bord avec encoche, remplaçant le format traditionnel par une approche plus moderne et surtout uniformisé sur les chaines de production.Il pourrait même changer de nom pour devenir l' iPhone 16E (dont la graphie serait encore à déterminer).Parmi les changements notables,-soit une amélioration significative par rapport à l’écran LCD de 4,7 pouces des modèles précédents. D'après les supposés fichier CAO, il serait le plus grand iPhone SE jamais conçu.En effet, Apple avait déjà tué l'iPhone mini et s'apprête à faire de même avec le plus petit form factor. Cette décision n'est pas vraiment heureuse, car de nombreux clients adoraient ce format, tellement pratique tenant sans souci dans la poche !Cette génération devrait être la première à abandonner le bouton Home et Touch ID, pour. Il serait doté d'un, avec une caméra unique à l'arrière. Il serait doté d'une nouvelle(celle de l'iPhone 16 ?), associée à(optimisée pour Apple Intelligence). Enfin, il intègrerait leApple pourrait également revoir sa stratégie tarifaire pour positionner l’iPhone SE 4 comme une alternative plus compétitive face aux téléphones Android de milieu de gamme.. Ce dernier serait justifié par des améliorations significatives (IA, RAM, appareil photo, taille).Bien qu’Apple n’ait pas encore officialisé de date de lancement, l’iPhone SE 4 pourrait être dévoilé courant 2025,