Crise de l'iPhone en Chine !

Contexte économique et géopolitique

Un problème généralisé pour les marques étrangères

D’une part, le gouvernement chinois intensifie ses efforts pour encourager l’achat de produits nationaux, une campagne alimentée par les tensions commerciales avec les États-Unis. Cette dernière qui a commencé en 2019 sous l’administration Trump risque de reprendre de plus belle avec le retour de ce dernier à la Maison Blanche, et ce, même s'il a décidé de sauver TikTok Après plusieurs années d’interdiction d’accès aux puces 5G, Huawei a réussi à relancer sa gamme de smartphones haut de gamme, rétablissant ainsi sa capacité à rivaliser directement avec l’iPhone.Historiquement réticent à réduire officiellement ses prix, Cupertino avait préféré proposer des remises indirectes via des revendeurs tiers. Cependant, depuis 2022, Apple a commencé à introduire des réductions officielles sur ses modèles d’iPhone en Chine, une démarche qui s’est répétée à plusieurs reprises., dans l’espoir de stimuler les ventes et de compenser le déclin.. En novembre, les expéditions de ces marques ont diminué de 47,4 % par rapport à l’année précédente, selon des données gouvernementales relayées par. Cette baisse fait suite à une diminution de 44,25 % observée en octobre, signalant une tendance persistante sur le plus grand marché mondial des smartphones.La concurrence de Huawei, associée aux préférences grandissantes des consommateurs chinois pour des marques locales, complique encore davantage cette tâche.