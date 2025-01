Apple News et News+ : une expansion mondiale en vue, mais quid de la France ?

Une ouverture plus de pays ?

En plus de se développer dans plusieurs nouveaux pays, selon le Financial Times, Apple envisagerait d’améliorer sa couverture locale au Royaume-Uni et d’y introduire sa section puzzles, jusqu’ici réservée aux États-Unis et au Canada. Cette initiative fait partie d’une stratégie plus large dans le but de diversifier les revenus de l’entreprise, dontEn plus de sa version gratuite, Apple propose une offre premium, Apple News+, dans les mêmes pays. Ce service, facturé 12,99 $ par mois aux États-Unis et 12,99 £ au Royaume-Uni, donne accès à une sélection plus large de contenus.. Avec environ 450 éditeurs partenaires, Apple News+ peut offrir une expérience enrichie, tout en partageant les revenus sur la base du temps d’engagement des utilisateurs.Si Apple News et News+ fonctionnent bien dans les pays où elles sont disponibles, leurs impacts divisent les éditeurs. Certains profitent d’une audience mondiale et d’un revenu conséquent, comme le Mirror au Royaume-Uni, dont. Mais pour d’autres, la monétisation est un casse-tête. Apple interdit l’utilisation de données tierces, ce qui rend le ciblage publicitaire plus difficile. Résultat : des revenus publicitaires moins attractifs pour certains médias.En France, Apple News reste introuvable, et ce, malgré une tentative de lancement en 2019. Le service a été retiré , officiellement pour des. En réalité, ce sont bienqui auraient surtout pesé dans la balance. Les strictes réglementations françaises sur la protection des données et les droits d’auteur compliquent aussi la tâche pour Apple.Alors que des millions d’utilisateurs profitent d’ Apple News ailleurs, les Français doivent se contenter d’alternatives (comme Google Actualités par exemple). Et. Avec cette expansion internationale évoquée, les espoirs restent permis.L’occasion de vous poser la question, comment vous informez-vous sur votre iPhone ?