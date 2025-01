Poco X7 et Poco X7 Pro : du milieu de gamme toujours très bien équipé chez Xiaomi

Poco X7 Pro : performances solides et recharge rapide

Poco X7 : une option plus accessible

Prix et disponibilités

Le Poco X7 Pro embarque le SoC Dimensity 8400 Ultra,. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 3 200 nits. Cet écran est protégé par du Gorilla Glass Victus 2.Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) et capteur Sony IMX882, accompagné d’un ultra-grand-angle de 8 MP.L’autonomie repose sur une batterie de 6 000 mAh, compatible avec une recharge rapide de 90 W. Le constructeur annonce un passage de 0 à 100 % en 42 minutes, avec une rétention de 90 % de la capacité après 1 000 cycles.Le Poco X7 utilise un processeur Dimensity 7300 Ultra, moins puissant, mais conserve l’écran AMOLED 120 Hz. La protection est légèrement inférieure, avec du Gorilla Glass 7i.La batterie est plus petite, à 5 110 mAh, avec une recharge limitée à 45 W. Xiaomi promet une rétention de 80 % après 1 600 cycles. Contrairement au Pro, il tourne sous HyperOS 1.0 avec des fonctionnalités d’IA plus limitées., avec des prix de lancement réduits. La version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée à 319,9 euros au lieu de 369 euros. La variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 349,9 euros, contre un prix standard de 399 euros. Enfin, la configuration haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 379,9 euros en lancement, pour un tarif habituel de 429 euros.De son côté, le Poco X7, plus abordable, débute à 249,9 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, au lieu des 299 euros annoncés.