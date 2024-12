Xiaomi présente le YU7 : son SUV électrique prévu pour 2025

Un design (très) inspiré

Performances techniques

Une concurrence directe avec Tesla

Xiaomi a de grandes ambitions dans l’automobile

Xiaomi, géant chinois des technologies, poursuit son incursion dans le secteur automobile avec le YU7, son deuxième modèle électrique après le succès critique du SU7 . Ce SUV, dévoilé officiellement via des publications sur Weibo, reprend les codes stylistiques de son prédécesseur tout en essayant d’affirmer une identité propre. Ce véhicule arbore un design sportif avec des arches de roues proéminentes et des lignes élégantes qui évoquent, c’est peu de le dire, des modèles prestigieux comme le Ferrari Purosangue et le McLaren 750S.Selon un dépôt réglementaire auprès du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information, le YU7 sera équipé de deux moteurs électriques. Ces moteurs offriront une puissance combinée de 508 kW (681 ch), permettant une vitesse maximale de 253 km/h. La batterie, fournie par CATL, est d’une capacité encore inconnue, mais Xiaomi a indiqué son intention de proposer des options similaires à celles du SU7, allant jusqu’à 101 kWh.Le YU7 vise clairement à intégrer le marché des SUV électriques dominé par des modèles comme le Tesla Model Y. Son lancement est prévu pour juin ou juillet 2025.Le SU7, quant à lui, est vendu aux alentours de 28 000 euros.Avec le YU7, Xiaomi veut consolider sa place dans l’industrie automobile, après avoir atteint des résultats impressionnants avec le SU7, dont 100 000 unités ont été produites en 2024.L’entreprise cherche à se classer parmi les cinq premiers constructeurs mondiaux dans les 20 prochaines années. Un objectif ambitieux, mais Xiaomi dispose d’une force de frappe industrielle et marketing particulièrement solide, qui pourrait bien l’aider à atteindre ses objectifs.