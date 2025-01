Nouvel An Lunaire : le court métrage d'Apple est en fuite sur le web chinois

Bonne année du Serpent

Pour 2025, la marque à la pomme ne déroge pas à la tradition et a préparé un court métrage intitulé, réalisé par, connu pour son travail sur le film musical à succèsLe court métrageexplore les thèmes de la communication et des liens familiaux, des sujets particulièrement importants pour le Nouvel An lunaire. Réalisé avec un iPhone (sans doute un iPhone 16 Pro max histoire de relancer les ventes),Toutefois, avant même la publication officielle du court métrage, une version non autorisée et de qualité inférieure a fait surface sur la plateforme chinoise Bilibili . Pour le moment, Apple n'a pas fourni de commentaire sur cette fuite.Rappelons que la date du Nouvel An lunaire varie chaque année -les cycles de la lune n'étant que de vingt-huit jours et demi. Aussi il commencera le 29 janvier. Il s'agit d'un moment clé en Asie et pour toutes les communautés asiatiques du monde entier. Aussi, Apple s’appuie sur ce moment pour capter l’émotion et les traditions de cette période festive,