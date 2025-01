Le réveil de l’iPhone continue de poser problème, mais on a une solution définitive !

Plus personne n'a confiance en l'iPhone pour se lever le matin

Un bug récurrent malgré les mises à jour

Ça râle sur Sur Reddit

Des conséquences sur le quotidien

Rare photo de moi me réveillant à 11h37 alors que le réveil de mon iPhone était réglé sur 6h10

Apple ne s’en sort pas

Pourtant une solution existe !

Avant de commencer cet article, pensez à garder le lien dans un coin de votre ordinateur.Pour revenir au sujet, sur Reddit, un post récent montre un iPhone avec une alarme réglée pour 10h30 qui s’est déclenchée à 12h42. L’image a suscité de nombreux commentaires, certains affirmant que leurs alarmes ne sonnent jamais à la bonne heure à l’heure, voire pas du tout.Ce bug semble toucher plusieurs versions d’iOS, y compris les plus récentes comme iOS 18 . Des utilisateurs affirment que ce problème dure depuis iOS 9, sorti en 2015.Sauf désactiver cette option n’a pas réglé le problème pour la majorité d’entre eux.Le dysfonctionnement des alarmes a des répercussions concrètes. Plusieurs utilisateurs rapportent être arrivés en retard à des rendez-vous importants ou avoir raté des examens., ce qui rend la fonction inutilisable pour des situations cruciales, comme le réveil quotidien, ou la prise de médicaments à heure fixe.Malgré les retours négatifs persistants, Apple n’a pas fourni de mise à jour sur l’avancée du correctif depuis sa déclaration initiale en 2024., qui s’attendent à ce qu’un service de base comme l’alarme fonctionne de manière fiable, en particulier sur des appareils à plus de 1000 euros.Face à ce problème, il y a plusieurs options., d’autres téléchargent des applications tierces de réveil sur l’AppStore d’iOS. Mais tout ceci n’a aucun sens, il existe un moyen bien plus fiable pour régler définitivement le problème, et pour se faire,! Et voilà, problème réglé.