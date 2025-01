Comment transformer son iPhone en Game Boy avec cette coque

Un Game Boy pour votre iPhone

Disponibilité et prix

Comme son nom et son design le suggèrent,(ndlr : attention seulement deux modèles sont compatibles, l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max, c'est dommage car on aurait aimé davantage de modèles compatibles) .La coque se compose. Lorsqu’elle est en mode coque, elle va tout simplement protéger le smartphone lui donnant un petit style vintage. Si on enlève et permute la partie inférieure, cette dernière va alors couvrir l’écran, et permettre d'accéder à des boutons physiques fonctionnels et compatibles avec un émulateur de jeux Nintendo.La coque GameBaby adopte ainsi les configurations de plusieurs consoles :. Les boutons sont conçus pour appuyer directement sur l’écran de l’iPhone, à l’endroit où sont affichées les commandes par l’émulateur. Ainsi, aucune connexion Bluetooth ou filaire n’est nécessaire.. Cette solution permet de jouer à ses classiques Nintendo tout en retrouvant les sensations tactiles des consoles d’époque.Lors de son lancement en septembre, les mille premiers exemplaires avaient été vendus pour 19,99 dollars.. Notons que le site propose d'autres coques pour l'iPhone ainsi que quelques wallpapers.Les premières expéditions sont prévues à partir d’, avec des restrictions géographiques. Les pays initialement desservis incluent uniquement la Chine, Taïwan, et la Thaïlande. A cette date, on pourra même espérer une compatibilité avec d'autres modèles (à commencer par l'iPhone 17 Pro Max).