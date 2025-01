Bientôt les premières puces Apple "made in America"

Des tests presque achevés

made in America

Une première historique

Bien que cette initiative soit une avancée majeure, des défis subsistent. Les coûts de production aux États-Unis sont significativement plus élevés qu’en Asie, ce qui pourrait influencer la compétitivité des produits fabriqués localement et diminuer la marge (augmenter les coûts etc). Par ailleurs, l’usine ne produira pas, dans un premier temps, les puces les plus avancées, comme celles gravées en 3 nm, réservées aux installations asiatiques de TSMC. Mais il faut bien commercer quelque part !



D'après, les phases de production d’essais seraient terminées. Apple en serait donc. Si les processus qualité se concluent favorablement, le premier lot de pucespourrait entrer en production dans les semaines à venir.Cette nouvelle installation en Arizona devrait lancer des modèles de la série A, principalement destinés aux anciens iPhone : a priori, la(qui équipe les iPhone 15 et iPhone 15 Plus). Mais le site pourrait fournir également lautilisée dans l’Apple Watch Ultra 2.Bien que ces modèles soient pour l’instant réservés à des appareils existants, ce premier pasd’établir une chaîne de production plus proche de ses principaux marchés. Certains diront que l'arrivée imminente deà la Maison Blanche a pu accélérer une situation un peu enkystée. Après tout certaines promesses ont peut être été échangées lors du précédent mandat...Pour rappel, jusqu’à présent, Apple dépendait des installations de TSMC en Asie, notamment à Taïwan, pour la fabrication de ses processeurs. Cette évolution s’inscrit dans une volonté plus large de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, réduire les risques géopolitiques et répondre aux appels des gouvernements pour une production locale dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs.Développée grâce à un investissement massif de près de, elle incarne la montée en puissance de l’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Outre Apple, d’autres entreprises pourraient également profiter des capacités de production de cette usine dans le futur.