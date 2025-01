Quand la fonction de détection d’accidents des iPhone sauve… un téléphone tombé sur la route

Une fonction qui déclenche un scénario inattendu

Tout commence par un trajet en voiture pour se rendre au stade Jean Bouin, où se tenait le match de clôture du. Cet événement, organisé pour récolter des dons en faveur de Médecins Sans Frontières, ayant attiré de nombreux spectateurs. Pierre, accompagné de ses deux enfants, pose involontairement son iPhone sur le toit de sa voiture avant de démarrer. Quelques kilomètres plus tard, à proximité du stade, le téléphone tombe sur la chaussée. Sans s’en rendre compte, Pierre poursuit sa route et se gare, jusqu’à ce que sa fille lui annonce qu’elle a reçu un message inquiétant : l’iPhone a détecté un accident et alerté ses contacts d’urgence.En quelques instants, toute sa famille reçoit la notification., ce qui a déclenché une mobilisation pour un accident… qui n’a jamais eu lieu.La situation se complique : Pierre, accompagné de ses enfants, tente de localiser l’iPhone grâce à l’Apple Watch de sa femme, restée à la maison. Après 30 minutes de recherche, le téléphone est enfin retrouvé sous une voiture, miraculeusement intact. En arrivant sur place,, les secours cherchant autour des indices d’un accident. Une scène digne d’un film burlesque, mais bien réelle.Ajoutée avec iOS 16, la détection d’accidents est une innovation majeure et franchement intéressante d’Apple. Grâce à un mélange de capteurs sophistiqués (accéléromètre, gyroscope, microphone) et de données GPS, les iPhone et Apple Watch peuvent reconnaître des événements graves comme des accidents de voiture.. Cette technologie, initialement pensée pour sauver des vies, a ici prouvé son efficacité… mais aussi ses limites face à des situations inattendues.Il est pourtant arrivé à plusieurs reprises qu’Apple diffuse des témoignages d’individus qui ont été secourus via ces fonctionnalités, lors de ces keynotes. Il n’y a de toute manière pas de raisons qu’elle ne fonctionne pas, mais, dans ce cas-là,Cette mésaventure montre quand même bien à quel point la technologie peut être performante, mais parfois source d’incidents cocasses.On vous l'a dit, cette fonctionnalité a déjà sauvé plusieurs vies, en particulier lors d’un accident de moto à Bordeaux où l’ Apple Watch Ultra a alerté les secours après un impact, ou encore aux États-Unis, où un iPhone 14 Pro a automatiquement contacté le 911 suite à une collision frontale. En Allemagne, elle a permis une intervention rapide après qu’un conducteur ait percuté un arbre. Mais des faux positifs ont aussi été signalés, comme lors du festival Bonnaroo où les mouvements des festivaliers ont déclenché des alertes, ou encore dansAu final, avec Pierre, l’iPhone a quand même rempli sa mission en alertant efficacement ses proches. Mais pour éviter ce type de situation, un conseil s’impose :