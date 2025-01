Blue Monday et déprime : utilisez-vous la fonction Etat d'esprit sur l'iPhone ?

qu'est ce que le Blue Monday ?

Comme beaucoup d'idée (la fête des grands-mères par exemple), le concept dea été introduit en 2005 par le psychologue britannique Cliff Arnall dans le cadre d’. Selon lui, ce jour serait le plus déprimant de l’année en raison d’une: les dettes des fêtes de fin d’année, les résolutions rapidement abandonnées, le manque de lumière, les conditions météorologiques et bien sûr, le retour au boulot après les fêtes de fin d'année !Dans les faits, l'agence en question lui a donc commandé une étude censée identifier le jour le plus déprimant de l’année, et ce, tout simplement pour communiquer sur les bienfaits de voyager en janvier, soit un. C'est ça la magie d'une pub réussi !Effectivement, cette théorie a été largement critiquée par les experts, qui la qualifient de pseudo-science. Malgré cela, le Blue Monday s’est ancré dans la culture populaire, devenant un prétexte pour parler de santé mentale et de bien-être.Ce nouvel outil aide les utilisateurs à surveiller et comprendre leur santé mentale grâce à une approche basée sur l’auto-évaluation et l’analyse des tendances émotionnelles.Accessible sur iPhone et Apple Watch,Des facteurs influençant ces états, comme le sommeil, les relations sociales ou le travail, peuvent également être précisés. L’application compile ensuite ces informations dans des graphiques interactifs, permettant de détecter des motifs récurrents.: les émotions sont disposées en sept couleurs dédiées allant du violet au jaune. Par défaut le curseur est sur neutre (une espèce de bleu gris). Pour enregistrer un sentiment désagréable, il faudra le pousser vers la gauche (violet), et un sentiment agréable vers la droite (de plus en plus jaune)., selon un horaire planifié. On a le choix entre le milieu de la journée et la fin de la journée, mais également un horaire personnalisé disponible.Cette fonctionnalité va au-delà du simple suivi. Elle propose des recommandations personnalisées, comme des exercices de respiration ou des suggestions pour améliorer les habitudes de sommeil.s’intègre également aux autres outils d’Apple, comme l’applicationsur l’Apple Watch ou les notifications bien-être, pour une expérience holistique.