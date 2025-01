Rien ne va plus pour l'iPhone en Chine

La chute de la Pomme !

L’intelligence artificielle : un facteur clé

Ce recul marque un tournant pour Apple en Chine, son deuxième plus grand marché après les États-Unis. Pour relancer sa compétitivité, Apple devra relever des défis stratégiques majeurs, notamment en s’adaptant aux spécificités du marché chinois et en innovant dans des domaines clés comme l’IA. Faute de quoi, sa position sur ce marché critique pourrait continuer à s’éroder. Mais à cela s'ajoutent désormais d'autres contraintes, politiques, avec l'arrivé au pouvoir de Donald Trump et de possibles frais de douanes supplémentaires.

Apple aurait donc bien perdu sa place de leader sur le marché chinois des smartphones au quatrième trimestre 2024.. Ce déclin reflèterait les défis croissants auxquels Apple est confrontée face à une concurrence accrue des marques locales et à des restrictions réglementaires en Chine.La semaine dernière,Les expéditions d’Apple auraient chuté de 25 % d’une année sur l’autre au dernier trimestre 2024, entraînant une baisse de sa part de marché. Cette dernière serait passée de 19 % en 2023 à seulement 15 %. Désormais, Apple partagerait cette position avec Oppo et Honor, alors que Huawei et Xiaomi occupent les deux premières places.Huawei se serait hissé à la première place avec une part de marché de 18,1 %, marquant son retour au sommet pour la première fois depuis les sanctions américaines. Xiaomi suivrait avec 17,2 %, en grande partie grâce au succès de sa série Mi 15 lancée en octobre 2024, qui incarne une montée en gamme notable pour la marque.Une des raisons majeures de cette perte de terrain serait l’. Les concurrents locaux -tels que Huawei et Xiaomi- intègrent désormais des capacités d’IA générative dans leurs modèles premium, des fonctionnalités très appréciées des consommateurs chinois.En outre,. La société souhaite déployer son propre modèle d’IA générative, Apple Intelligence. Toutefois, les autorités chinoises ont imposé des conditions strictes, demandant à la firme californienne de collaborer avec une entreprise locale pour le développement et le déploiement de cette technologie.. Le gouvernement chinois a déclaré que sans collaboration locale, le lancement de l’IA d’Apple serait donc un. En attendant, les marques chinoises continuent de renforcer leur position en innovant rapidement et en s’adaptant aux préférences des consommateurs locaux.