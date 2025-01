La dernière mise à jour de WhatsApp corrige un bug de sécurité sur l'iPhone

Une faille permettant d’accéder aux médias éphémères

Découverte par le chercheur en sécuritéet documentée suren accédant à Paramètres ➝ Stockage et données ➝ Gérer le stockage et en triant les médias par. Cette manipulation contournait totalement la protection mise en place par WhatsApp, exposant ainsi des fichiers censés disparaître après une seule visualisation.Cette faille, qui ne concernait que les utilisateurs d’iPhone, a rapidement attiré l’attention de WhatsApp, qui a reconnu le problème et développé un correctif en urgence. Ce n’est pas la première fois que cette fonctionnalité en particulier est mise à mal :En plus de cette correction de sécurité,(et c'est toujours inadmissible !!) la mise à jour 25.2.3 introduit plusieurs nouveautés, notamment :: il est désormais possible de passer un appel sans avoir à enregistrer le contact au préalable.: WhatsApp renforce la qualité et la fluidité des appels avec plusieurs participants.Compte tenu de l’impact sur la confidentialité des utilisateurs, WhatsApp recommande fortement à tous les détenteurs d’iPhone de mettre à jour leur application, et ce, afin de garantir la protection de leurs fichiers envoyés en mode éphémère.