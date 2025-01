iPhone SE 4 : encoche ou Dynamic Island ?

Un design plus réaliste pour un modèle abordable

Bye bye le petit iPhone...

Les rumeurs actuelles laissaient entrevoir un smartphone aux caractéristiques très ambitieuses : un appareil photo de 48 MP, une Dynamic Island et un design relativement moderne.. Toutefois, avec le temps, certaines technologies haut de gamme ont commencé à se démocratiser et être produites davantage, rendant ces spéculations moins irréalistes et surtout plus abordables financièrement.L’une des grandes questions reste la manière dont Face ID serait intégré à l’écran.confirmant ainsi les rumeurs d’un design similaire à l’iPhone 14. De plus, des modèles factices diffusés en début de semaine vont dans le même sens, même si les sources semblent moins sûres. L'avis de Ross Young renforce donc l’hypothèse d’un design avec encoche.Le choix d’Apple d’opter pour une encoche sur l’iPhone SE 4 semble également stratégique. La Dynamic Island est devenue l’un des éléments distinctifs des iPhone haut de gamme.. Cela pourrait encourager les utilisateurs à opter pour des modèles plus chers s’ils souhaitent bénéficier des dernières innovations en matière d’affichage et d’interactivité.Parmi les évolutions notables,D’après les fichiers CAO supposés, il s’agirait du plus grand iPhone SE jamais conçu, une nouvelle qui ne ravira pas tout le monde. En effet, après l’abandon de l’iPhone mini,. Ce qui causera certainement une grande déception du côté des utilisateurs adeptes de smartphones compacts, faciles à glisser dans une poche.Cette nouvelle génération marquerait également. Côté performances, l’iPhone SE 4 pourrait embarquer une caméra arrière unique mais très grosse de 48 mégapixels, une puce de la série A (probablement celle de l’iPhone 16, dont il pourrait même emprunter le nom d' iPhone 16E ) et 8 Go de RAM, optimisés pour Apple Intelligence. Autre changement stratégique majeur :e. Ce repositionnement tarifaire se justifierait par des améliorations notables en matière d’intelligence artificielle, de puissance et de photographie, impliquant une légère hausse du prix par rapport aux générations précédentes.Si Apple n’a encore rien officialisé,. Reste à voir si cette nouvelle itération séduira les fidèles de la gamme SE, malgré l’abandon du format compact qui faisait son charme.