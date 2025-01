Des photos supposées de l'iPhone SE 4 ! (et une vidéo en bonus)

Des SE 4 plus vrais que nature

Le point sur les rumeurs !

Le leaker Majin Bu a publié. Il s'agirait là encore de, des modèles non fonctionnels. Certains le sont sur la base des fichiers CAO, d'autres sont fournis par Apple à l'approche des lancements aux accessoiristes pour permettre de produire des coques adaptées. Ces dernières permettent souvent de se donner une idée assez fidèles des rendus -hormis la couleur bien évidemment.Dans le détail, on notera la présence d'un seul mais très imposant module photo (d'ailleurs une excroissance un peu prononcé, sans le bloc tout autour). On ne voit pas de traces du bouton Action ou encore de la Dynamic Island.. Bye bye le bouton d’accueil et les petites mensurations : le nouvel iPhone devrait arborer un écran bord à bord avec encoche, remplaçant le format traditionnel par une approche plus moderne et surtout uniformisé sur les chaines de production. Il pourrait même changer de nom pour devenir l' iPhone 16E (dont la graphie serait encore à déterminer).Dans le désordre,-soit une amélioration très significative par rapport à l’écran LCD de 4,7 pouces des modèles précédents. D'après les supposés fichiers CAO, il serait le plus grand iPhone SE jamais conçu.En effet, Apple avait déjà tué l'iPhone mini et s'apprête à faire de même avec le plus petit form factor. Cette décision n'est pas vraiment heureuse, car de nombreux clients adoraient ce format, tellement pratique tenant sans souci dans la poche !Cette génération devrait être la première à abandonner le bouton Home et Touch ID, pour. Il serait doté d'un, avec une caméra unique à l'arrière. Il serait doté d'une nouvelle(celle de l'iPhone 16 ?), associée à(optimisée pour Apple Intelligence). Enfin, il intègrerait leApple pourrait également revoir sa stratégie tarifaire pour positionner l’iPhone SE 4 comme une alternative plus compétitive face aux téléphones Android de milieu de gamme.. Ce dernier serait justifié par des améliorations significatives (IA, RAM, appareil photo, taille).Bien qu’Apple n’ait pas encore officialisé de date de lancement, l’iPhone SE 4 pourrait être dévoilé courant 2025,