Temps d’écran chez les enfants : mauvais exemple des parents ?

Une prise de conscience généralisée mais des habitudes persistantes

Un paradoxe entre école et foyer

Vers une meilleure régulation du temps d’écran ?

COMMENT ACTIVER TEMPS D’ÉCRAN



Pour rappel, lancée en 2018 avec iOS 12, la fonction se trouve dans l’app Paramètres et permet de gérer son temps d’écran ou celui d’un enfant mineur :



- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.



Une fois la fonctionnalité Temps d’écran activée, il sera possible d’obtenir un rapport sur le temps et la manière dont on utilise son iPhone ou son iPad (histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité).



Pour l’appareil d’un enfant, il sera possible de le configurer en fonction de ses choix. On pourra restreindre l'utilisation de l'appareil sur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié. Notons qu’on peut aussi donner un temps additionnel variable par jour et sur demande. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.





Selon l’enquête menée auprès de 601 parents et 400 professeurs des écoles, 63 % des parents estiment que les écrans ont des effets négatifs sur leurs enfants. Parmi les problèmes les plus fréquemment évoqués figurentPourtant, malgré ces préoccupations, près d’un parent sur dix reconnaît ne pas imposer de limites à l’usage des écrans.De leur côté, les enseignants sont quasi unanimes sur le fait que les parents eux-mêmes adoptent un, passant du temps sur leur téléphone même lorsqu’ils s’occupent de leurs enfants. Cet exemple -difficile à justifier- contribue à banaliser l’omniprésence des écrans dans le quotidien des plus jeunes, d’autant plus qu’un nombre croissant d’enfants sont équipés d’appareils numériques dès le plus jeune âge.Alors que 61 % des professeurs utilisent des outils numériques dans leur enseignement, les parents sont plus partagés sur leur utilité. En effet, 55 % d’entre eux estiment qu’il faudrait limiter le recours aux supports numériques en classe. Ce paradoxe illustre une tension entre l’essor du digital dans l’éducation et les préoccupations sur son impact hors de l’école.Autre point de divergence : l’âge idéal pour équiper un enfant d’un appareil numérique.. Pourtant, 45 % des parents estiment qu’un enfant peut avoir son premier écran entre 10 et 12 ans, une tendance qui s’éloigne des recommandations des spécialistes.Face à ces constats, la régulation du temps d’écran semble devenir un enjeu de santé publique. Si les parents et les enseignants reconnaissent les effets néfastes d’une surconsommation numérique, les pratiques restent difficiles à changer. Un accompagnement plus poussé, des campagnes de sensibilisation et une meilleure régulation de l’accès aux écrans pourraient être des pistes à explorer pour préserver le bien-être des enfants dans un monde de plus en plus digitalisé.