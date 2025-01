L’Asus Zenfone 12 Ultra retrouve une fonction perdue sur iPhone depuis 9 ans !

Un design familier et un écran fluide

Un processeur puissant et des optimisations IA

Un module photo sans surprise

Autonomie et recharge : du solide

Nous l’avions déjà évoqué mais ça semble se confirmer, le Zenfone 12 Ultra semble reprendre plusieurs éléments du ROG Phone 9, en particulier son format et ses bordures réduites. L’écran serait une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.Sous le capot, on retrouverait le désormais classique Snapdragon 8 Elite , accompagné de 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Un combo qui promet des performances solides pour toutes les tâches. Le smartphone tournerait sous Android 15, avec une surcouche Asus qui mettrait l’accent sur l’intelligence artificielle (ça alors).Côté photo, l’Asus Zenfone 12 Ultra s’appuierait sur un triple capteur à l’arrière. Il serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels serait intégré dans le poinçon de l’écran.La batterie atteindrait 5 800 mAh, avec une charge rapide de 65 W et une charge sans fil de 15 W. Une telle capacité devrait permettre une bonne autonomie, même pour les utilisateurs intensifs.Avec un design visiblement soigné, un écran performant et des fonctions IA mises en avant, le Zenfone 12 Ultra s’annonce comme un modèle premium intéressant.