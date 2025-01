Zenfone 12 Ultra : plein d’IA, et une date de sortie

Woof

Une sortie avancée pour 2025

Zenfone Ultra 11

Des caractéristiques techniques solides

Photographie et vidéo : des promesses basées sur l’IA

Rog Phone 9 Pro

Autonomie et mises à jour logicielles

Après un lancement en mars pour le Zenfone 11 Ultra, Asus accélère cette année., comme l’a confirmé la marque sur ses réseaux sociaux. Ce modèle pourrait partager des caractéristiques avec le ROG Phone 9 , sorti en fin d’année dernière. Asus insiste particulièrement sur l’intégration de l’IA, en promettant « une nouvelle ère d’excellence en photographie mobile ». Une fonctionnalité baptisée « AI Snap » est par exemple mise en avant, avec un verrouillage automatique de la mise au point.Selon les informations disponibles, le Zenfone 12 Ultra sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite , le dernier modèle de Qualcomm. Il disposera de 16 Go de RAM et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 512 Go.. Ces caractéristiques doivent permettre de garantir une expérience fluide pour les utilisateurs, qu’il s’agisse de jeux, de streaming ou de multitâche.Côté photo, le Zenfone 12 Ultra sera doté d’un système à trois caméras : un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif.. L’IA devrait également améliorer les performances générales des photos et vidéos, en ajustant automatiquement les paramètres pour obtenir des images plus nettes et mieux exposées.L’appareil embarquera une batterie de 5 800 mAh, avec une charge rapide de 65W et une charge sans fil de 15W. Asus semble également vouloir améliorer son support logiciel, un point critiqué sur les modèles précédents., pour assurer une meilleure sécurité et des fonctionnalités à jour.Le Zenfone 12 Ultra d’Asus s’annonce clairement comme un smartphone bien équipé, avec une intégration de l’IA.