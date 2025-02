Nothing Phone (3a) : il récupère la pire nouveauté de l’iPhone 16

Un appareil plus axé sur la photo

Your second memory, one click away

Un écran plus grand et un processeur mid-range

Batterie et recharge rapide

Le message qui accompagne le teaser,(Votre deuxième mémoire, à un clic), suggère que ce bouton pourrait servir à accéder rapidement à l’appareil photo et à capturer des images sans passer par l’écran tactile. Un ajout qui rappelle donc l’infernale touche photo physique introduite récemment sur les iPhone 16. Pour l’instant, Nothing ne précise pas si ce bouton aura d’autres usages, comme le déclenchement d’enregistrements vidéo ou des fonctions paramétrables.Jusqu’ici, les smartphones de Nothing n’ont jamais vraiment misé sur la photo comme argument principal.Le Phone (3a) introduirait un capteur téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x, une première pour la marque. Il serait accompagné d’un capteur principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. Rien d’exceptionnel sur le papier, mais cette configuration le rapproche des standards du milieu de gamme en 2025.L’ajout du bouton physique pourrait indiquer une volonté de faciliter l’accès à l’appareil photo et d’améliorer l’expérience utilisateur,En espérant que l’ergonomie du bouton en question sera plus souple et moins agaçante que sur iPhone 16 (oui je suis colère).Côté écran, le Nothing Phone (3a) afficherait une dalle OLED de 6,8 pouces en Full HD+ avec un rafraîchissement de 120 Hz.qui devrait améliorer le confort de lecture et l’expérience visuelle, sans pour autant bouleverser l’ergonomie du téléphone.Sous le capot, Nothing miserait sur le Snapdragon 7s Gen 3, une puce de milieu de gamme qui devrait offrir des performances correctes sans rivaliser avec les modèles premium.Le Phone (3a) embarquerait une batterie de 5 000 mAh, un standard sur ce segment, avec une charge rapide 45W.Aucune information sur la charge sans fil , qui était absente des modèles précédents dans cette gamme.Avec encore un mois avant son officialisation, d’autres détails devraient apparaître.avec un bouton photo comme principale nouveauté matérielle. Génial (non).