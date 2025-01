Le Nothing Phone 3 devrait débarquer en mars 2025

Une date et un teaser

Power in Perspective

Le Nothing Phone 2

Le premier flagship de la marque

Un lancement stratégique

Pour faire monter la pression, Nothing a diffusé un teaser plutôt mystérieux, intituléCette fois, le téléphone pourrait bien proposer un triple module photo, une première pour Nothing.D’après les premiers visuels, les trois capteurs seraient regroupés au centre du dos de l’appareil, un clin d’œil à des designs déjà vus chez OnePlus, notamment le OnePlus 7 Pro.Une configuration classique pour les smartphones premium actuels, mais nouvelle pour Nothing.Contrairement aux Nothing Phone (1) et Phone (2), positionnés sur le milieu de gamme, le Nothing Phone 3 viserait cette fois un segment plus haut de gamme.Cette orientation vers l’IA pourrait inclure un assistant vocal ou des outils intégrés, rien de très original donc, et plutôt dans l’air du temps.Pour l’instant, peu d’informations ont été confirmées, mais Nothing est connu pour distiller des détails au compte-gouttes à l’approche de ses annonces.Reste à voir si ce flagship tiendra ses promesses et s’imposera sur un marché dominé par des géants comme Samsung, Apple et Google. Rendez-vous le 4 mars pour découvrir ce que Nothing a réellement en tête.