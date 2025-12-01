Compte à Rebours "Noël 2025" : l’app française revient pour patienter jusqu’au grand soir !
Nous y sommes : 1er décembre, les lumières s’allument un peu partout, les calendriers de l’avent s’ouvrent, et l’excitation (ou le stress, selon les profils) commence à monter. Et comme chaque année, la rédaction a ressorti l’une de ses petites applications préférées pour patienter : Compte à Rebours Noël 2025, développée par Benoît, fidèle lecteur de Mac4Ever et développeur iOS à ses heures.
Dans cette application Compte à Rebours Noël 2025, il n'y a pas de fonctionnalités superflues : l’app fait une seule chose,. Chaque jour, elle affiche : un compte à rebours précis en jours, heures, minutes et secondes, une option en nombre de
L’app propose actuellement trois thèmes : rouge, vert, et un beau bleu Mac4ever ! Et la possibilité d'indiquer si vous fêtez Noël le 24 ou le 25 décembre. Et comme on parle de Noël, impossible de passer à côté de la fonction tellement kitch mais qui fonctionne toujours : la neige qui tombe sur l’écran, en option dans les réglages.
Un widget personnalisé permet également d’afficher le décompte directement sur votre écran d’accueil, avec la couleur de votre choix. Simple, propre, efficace.
Compte à Rebours Noël 2025 est gratuite et disponible sur iPhone et iPad. Il n'y a pas de pub, ou d’abonnement (vous pouvez faire un petit don au développeur si vous le souhaitez).
À noter, Benoît — son développeur — propose aussi une autre application, Setlist Concert for Setlist.fm, bien pratique pour retrouver en direct les chansons jouées pendant un concert — parfait si vous êtes du genre à toujours vous demander
Un décompte magique jusqu’au 25 décembre
dodos(pour les enfants… et les grands enfants), et une interface simple, épurée et surtout parfaitement dans l’ambiance.
Des couleurs !
Une app gratuite, française, et pensée avec soin
mais c’est laquelle déjà ?pendant un live.
Comme toujours, si vous développez une application sympa, utile, fun ou simplement originale, n’hésitez pas à nous écrire. On aime aussi mettre en avant les initiatives de la communauté Mac4Ever quand elles en valent la peine.