Samsung dévoile sa gamme Galaxy S25, avec encore plus d’IA !

Processeur puissant et une longévité record

Le Galaxy S25 Ultra, le fleuron de la gamme

Galaxy S25 et S25+ : de subtiles améliorations

Intelligence Artificielle au cœur de l’expérience utilisateur

Now Brief

Personal Data Engine

Toute la gamme est équipée du processeur, associé à. Le Galaxy S25 Ultra est doté d’une batterie de 5 000 mAh, offrant jusqu’à 31 heures de lecture vidéo. Les S25 et S25+ disposent de batteries de 4 000 mAh et 4 900 mAh respectivement. Tous les modèles de la gamme sont également(compatibles Qi2). Cependant, Samsung ne propose toujours pas d’aimants intégrés comme Apple, nécessitant l’ajout d’une coque spécifique pour bénéficier de la fixation magnétique aux chargeurs sans fil compatibles.Samsung annonce un engagement fort sur la longévité de ses appareils, avec, y compris les mises à jour de sécurité, un argument clé pour rivaliser avec Apple et Google sur le terrain du support logiciel à long terme.Il n'affiche que 218 grammes sur la balance, grâce à une meilleure optimisation des matériaux. Il embarque une batterie deLe Samsung Galaxy S25 Ultra est de plus doté de, que Samsung indique être le premier verre céramique antireflet conçu pour mobile.Côté photo et vidéo, il embarque. A part l'UGA de 50MP, les différences sont donc à la marge sur la partie photo et vidéo.respectivement, avec des résolutions FHD+ et QHD+. Côté photographie, on ne trouve pas de révolution avec un capteur principal de 50 MP, un Ultra grand-angle de 12 MP, un Téléobjectif 3x de 10 MP et une Caméra avant de 12 MP.Ces modèles sont proposés avec des capacités de stockage allant de 128 Go à 512 Go, à des tarifs débutant à 902 € pour le modèle standard et 1 169 € pour le modèle Plus.Ayant déjà plusieurs longueurs d’avance,. Parmi les fonctionnalités phares, on notera un mode(avec la possibilité d’exécuter plusieurs actions en chaîne sur différentes applications), ou une(par exemple, il suffira d’entourer un élément à l’écran pour en savoir plus via Gemini). Lesseront simplifiées : un appui long sur le bouton d’alimentation permet d’invoquer l’IA de Google pour des tâches complexes., comme la nouvelle fonction, qui résume votre journée à partir des informations de votre agenda et de vos habitudes, et un moteur, capable d’analyser localement vos données pour personnaliser l’expérience sans compromettre la confidentialité.