Trop indiscrètes ? La DGCCRF épingle les apps de... suivi des règles !
Par Laurence - Publié le
Les applications de suivi des règles et de la fertilité connaissent un succès massif en France, dans un contexte de défiance croissante envers les contraceptifs hormonaux mais aussi d’engouement pour les méthodes plus naturelles.
Mais derrière leur apparente simplicité se cachent des risques bien réels. La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) vient de publier en effet une enquête approfondie menée en 2024 et 2025 sur neuf des applications les plus utilisées, et le constat est loin d’être rassurant.
Des applications présentées comme fiables… mais potentiellement dangereuses
L’objectif initial de ces apps est clair : suivre ses cycles, prédire ses prochaines règles, analyser des tendances physiques ou émotionnelles, parfois dans une démarche de conception. Mais la DGCCRF a constaté que plusieurs d’entre elles laissent entendre — voire affirment — qu’elles peuvent éviter une grossesse, ce qui revient à se présenter comme un moyen de contraception. Certaines mentions relevées dans l’enquête sont assez explicites : éviter de tomber enceinte, tomber enceinte facilement et rapidement et méthode de contraception.
Cette communication est donc considérée dangereuse car elle expose directement les utilisatrices à un risque de grossesse non désirée. Surtout lorsque ces applications ne disposent d’aucun statut de dispositif médical, contrairement à ce qu’exige la réglementation européenne pour tout outil prétendant aider à la contraception ou à la conception.
Résultat : la DGCCRF a émis quatre demandes de mise en conformité et quatre injonctions immédiates pour stopper ces pratiques trompeuses. Une des applications concernées a même quitté le marché français.
Clauses abusives, manipulations et abonnements forcés
L’enquête révèle également un ensemble de pratiques commerciales douteuses, comme des clauses de non-responsabilité niant toute obligation d’exactitude des données fournies, une certaine forme de manipulation visant à pousser les utilisatrices à payer un abonnement — faux compte à rebours, promo limitées ou des notifications anxiogènes. On trouve aussi des CGU incomplètes, non traduites ou illisibles, rendant impossible une compréhension claire des engagements.
Le secteur est propice à une certaine forme d’arnaque et certains peu scrupuleux y ont mis en place une mécanique bien huilée pour pousser à la dépense, sans garantie sur l’efficacité ou la fiabilité des prédictions.
Des données intimes collectées et potentiellement partagées
Autre point très préoccupant : ces applications collectent des quantités importantes de données personnelles, souvent très sensibles (cycle menstruel, libido, symptômes physiques, planning de grossesse…). Certaines apps pourraient ensuite les partager à des partenaires commerciaux.
Face à ce risque de dérive, la DGCCRF a transmis le dossier à la CNIL, chargée de vérifier la conformité des pratiques de collecte, de conservation et de partage des données.
Quand l’app santé dépasse son rôle
Cette enquête vient rappeler une vérité simple : une application mobile ne devient pas un outil médical parce qu’elle intègre des graphiques et des prédictions automatisées. Pour prétendre aider à la contraception ou à la conception, une app doit obtenir un marquage CE, passer des tests de sécurité, prouver son efficacité… bref, respecter les mêmes exigences qu’un dispositif médical. Ce n’est pas le cas de la majorité des apps contrôlées.
La DGCCRF conclut en indiquant qu’elle maintient sa surveillance et que d’autres contrôles pourraient suivre. Elle rappelle que ces outils peuvent être utiles pour le suivi du cycle — mais certainement pas comme alternatives fiables à un contraceptif, ni comme prédicteurs miracles de fertilité. Une chose est sûre : l’enquête met en lumière un secteur en pleine explosion… mais encore loin d’être à la hauteur des enjeux de santé qu’il prétend accompagner.