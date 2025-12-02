Trop indiscrètes ? La DGCCRF épingle les apps de... suivi des règles !

Des applications présentées comme fiables… mais potentiellement dangereuses

Clauses abusives, manipulations et abonnements forcés

Des données intimes collectées et potentiellement partagées

Quand l’app santé dépasse son rôle

L’objectif initial de ces apps est clair :. Mais la DGCCRF a constaté que plusieurs d’entre elles laissent entendre — voire affirment — qu’elles peuvent éviter une grossesse, ce qui revient à se. Certaines mentions relevées dans l’enquête sont assez: éviter de tomber enceinte, tomber enceinte facilement et rapidement et méthode de contraception.Cette communication est donc considérée dangereuse car elle. Surtout lorsque ces applications ne disposent, contrairement à ce qu’exige la réglementation européenne pour tout outil prétendant aider à la contraception ou à la conception.Résultat :Une des applications concernées a même quitté le marché français.L’enquête révèle également un ensemble de pratiques commerciales douteuses, comme desniant toute obligation d’exactitude des données fournies, une certaine forme de manipulation visant à pousser les utilisatrices à payer un abonnement — faux compte à rebours, promo limitées ou des notifications anxiogènes. On trouve aussi des, rendant impossible une compréhension claire des engagements.Le secteur est propice à une certaine forme d’arnaque et certains peu scrupuleux y ont mis en place une mécanique bien huilée pour pousser à la dépense, sans garantie sur l’efficacité ou la fiabilité des prédictions.Autre point très préoccupant :(cycle menstruel, libido, symptômes physiques, planning de grossesse…). Certaines apps pourraient ensuite lesà des partenaires commerciaux.Face à ce risque de dérive,, chargée de vérifier la conformité des pratiques de collecte, de conservation et de partage des données.Cette enquête vient rappeler une vérité simple :. Pour prétendre aider à la contraception ou à la conception, une app doit obtenir un marquage CE, passer des tests de sécurité, prouver son efficacité… bref, respecter les mêmes exigences qu’un dispositif médical.La DGCCRF conclut en indiquant qu’elle maintient sa surveillance et que d’autres contrôles pourraient suivre. Elle rappelle que— mais certainement pas comme alternatives fiables à un contraceptif, ni comme prédicteurs miracles de fertilité. Une chose est sûre : l’enquête met en lumière un secteur en pleine explosion… mais encore loin d’être à la hauteur des enjeux de santé qu’il prétend accompagner.