Comment les Apps 2025 montrent l’évolution d'Apple
Par Laurence - Publié le
Apple a dévoilé les lauréats des App Store Awards 2025, distinguant dix-sept applications et jeux pour leur innovation, leur qualité d’expérience et leur impact culturel. Sélectionnées par les équipes éditoriales de l’App Store, ces créations reflètent l’écosystème en pleine évolution d’Apple, marqué par l’essor de l’IA, du spatial computing et des usages créatifs.
Tim Cook a salué cette édition en soulignant l’importance du travail des développeurs :
Mais désormais, les App Store Awards 2025 ne se contentent pas de célébrer des applications : ils dessinent une cartographie assez précise de ce que devient l’écosystème Apple. Derrière les choix de la firme, se dessinent des mouvements assez nets, comme la montée en puissance de l’IA et du spatial computing, l'explosion des outils créatifs et recentrage sur le bien-être numérique.
La productivité et le bien-être numérique forme un nouvel équilibre autour de l’iPhone et du Mac L’une des lignes fortes de cette édition 2025 est la manière dont Apple met en avant des apps qui n’améliorent pas seulement la productivité, mais aussi la gestion du quotidien et de la santé mentale. L’iPhone s’affirme comme un assistant personnel complet, dépassant largement le rôle de simple terminal de communication.
Les apps récompensées montrent à quel point l’IA devient une aide cognitive, un outil pour structurer le travail ou les tâches quotidiennes. Sur Mac, les outils d’écriture assistée ou de création intelligente s’imposent comme des alliés dans le travail intellectuel. Sur iPhone, la tendance est plus intime : l’accent est mis sur l’organisation personnelle, la réduction de la charge mentale et le soutien quotidien.
Ensuite, s'ajoute l’explosion des outils créatifs. Cupertino met aussi en lumière une deuxième tendance : la transformation progressive de ses appareils en plateformes de création de plus en plus puissantes. L’époque où produire une vidéo ou un contenu audio nécessitait une station de travail spécialisée semble révolue.
Autre mouvement plus large : la démocratisation de la création audiovisuelle. L’iPad en particulier bénéficie d’apps qui exploitent pleinement Apple Silicon pour offrir une qualité professionnelle dans un outil mobile. Voilà qui n'est pas sans rappeler la stratégie d’Apple depuis l’arrivée des puces maison : faire de chaque appareil un outil polyvalent, capable d’encaisser des charges créatives autrefois réservées aux Mac.
Enfin un autre mouvement porte sur l'accessibilité, l'inclusion et la narration sociale avec des apps plus engagées, qui ont un impact culturel ou sociétal, au-delà de leur excellence technique.
Cette année, Apple met en avant des expériences contemplatives, narratives ou tournées vers l’inclusion : jeux introspectifs, outils d’accessibilité, expériences culturelles ou linguistiques. Ces projets prouvent que les apps sont devenues des vecteurs de réflexion et d’empathie, capables de raconter des histoires, de représenter des identités ou d’aider des personnes vulnérables.
Les App Store Awards 2025 ne se contentent pas de distinguer de bons logiciels. Ils révèlent une vision : celle d'un écosystème où l’IA vient aider ou compléter le quotidien plus qu'il ne remplace l'humain (c'est la vision défendue par d'Apple). En filigrane, c’est aussi une photographie de nos usages : un iPhone plus intime, un iPad plus créatif, un Mac plus intelligent et un Vision Pro qui cherche — et commence à trouver — sa place.
And the winners are ?
Chaque année, nous sommes inspirés par la manière dont les développeurs transforment leurs meilleures idées en expériences innovantes qui enrichissent la vie des gens. Les gagnants de cette année représentent la créativité et l’excellence qui définissent l’App Store et démontrent l’impact significatif qu’ont les apps et les jeux de classe mondiale sur les utilisateurs partout dans le monde.
Les tendances 2025
Qu'en penser ?
