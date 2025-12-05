L’iPhone et le Mac vont-ils coûter plus cher aux utilisateurs ?
Par Laurence - Publié le
Le signal s’est confirmé ces dernières semaines : la mémoire et le stockage, deux composants au cœur de l’iPhone comme du Mac, deviennent nettement plus coûteux à produire.
En cause, une conjonction de facteurs structurants qui frappe tout le marché : réallocation des capacités de production vers l’IA, raréfaction de la RAM et de la NAND destinées au grand public et hausse annoncée des procédés de gravure avancés, utilisés par Apple.
Face à ce contexte, plusieurs analystes estiment désormais que les prochaines gammes d’iPhone et de Mac pourraient subir une augmentation de leurs tarifs. Cette perspective est en effet difficile à écarter au vu de la situation actuelle.
La décision récente de Crucial (Micron) d’abandonner la mémoire et les SSD pour le grand public illustre une tendance de fond : la priorité absolue des fabricants va désormais aux centres de données et à l’IA. Les besoins en mémoire haute performance ont explosé, tirant les prix vers le haut et réduisant les volumes disponibles pour les PC et les smartphones.
Dans certains segments, le prix de la DRAM a triplé en quelques mois. La NAND, utilisée pour les SSD et les stockages internes des appareils mobiles, suit le même mouvement. Les acteurs comme Samsung et SK Hynix ont par ailleurs annoncé qu’ils n’augmenteraient pas leurs capacités avant 2027-2028, faute d’incitations économiques dans le marché grand public.
Ce rééquilibrage profond crée une tension durable : moins de volumes, une demande stable, et une priorité donnée à des marchés jugés stratégiquement plus rémunérateurs que les appareils grand public.
À cela s’ajoute la hausse des procédés de gravure avancés. TSMC, partenaire exclusif d’Apple pour les puces A-series et M-series, aurait informé ses clients d’une augmentation de 8 à 10 % du tarif des procédés sous les 5 nm dès 2026. Une hausse qui concerne directement les futurs iPhone et les futurs Mac.
Apple absorbe traditionnellement une partie de ces surcoûts, mais la situation actuelle cumule deux hausses simultanées : la mémoire et le stockage, d’un côté ; la gravure avancée, de l’autre. Et cela commence à peser sur les marges.
Historiquement, Apple ajuste ses tarifs avec prudence. Mais le contexte actuel change les règles. La mémoire vive est devenue plus onéreuse, y compris dans ses configurations haut de gamme (Pro, Max, Ultra). Le stockage interne, déjà très valorisé par Apple, voit son coût d’acquisition augmenter. Les puces deviennent plus coûteuses à produire.
Additionnée, cette pression financière fragilise la capacité d’Apple à maintenir ses prix inchangés. Si hausse il y a, elle devrait toucher en priorité les modèles dont les coûts ont le plus augmenté : les versions à forte capacité de stockage, ou les appareils exploitant massivement la RAM (MacBook Pro, Mac Studio, etc.).
Pour les utilisateurs, la question devient stratégique. Les analystes estiment que les modèles actuels d’iPhone et de Mac pourraient représenter les derniers produits à prix
Deux scénarios se dessinent, soit acheter maintenant : une manière de sécuriser un tarif avant une éventuelle augmentation, soit attendre : une option risquée, car aucun indicateur ne suggère une baisse prochaine du coût des composants. Dans un marché où la mémoire devient une ressource stratégique pour l’IA, la logique de long terme laisse peu d’espoir d’un retour rapide à des prix plus bas.
La hausse du prix des composants n’est pas un phénomène conjoncturel : elle traduit la transformation du secteur vers des architectures massivement orientées IA. Le marché grand public, jadis prioritaire pour les fondeurs et fabricants de mémoire, se retrouve désormais en seconde ligne.
Apple devra arbitrer entre préserver ses marges ou ajuster ses prix. Mais au vu des données actuelles, une évolution tarifaire semble difficile à éviter pour les futurs iPhone et Mac.
En cause, une conjonction de facteurs structurants qui frappe tout le marché : réallocation des capacités de production vers l’IA, raréfaction de la RAM et de la NAND destinées au grand public et hausse annoncée des procédés de gravure avancés, utilisés par Apple.
Un marché de la mémoire profondément bouleversé
Face à ce contexte, plusieurs analystes estiment désormais que les prochaines gammes d’iPhone et de Mac pourraient subir une augmentation de leurs tarifs. Cette perspective est en effet difficile à écarter au vu de la situation actuelle.
La décision récente de Crucial (Micron) d’abandonner la mémoire et les SSD pour le grand public illustre une tendance de fond : la priorité absolue des fabricants va désormais aux centres de données et à l’IA. Les besoins en mémoire haute performance ont explosé, tirant les prix vers le haut et réduisant les volumes disponibles pour les PC et les smartphones.
Dans certains segments, le prix de la DRAM a triplé en quelques mois. La NAND, utilisée pour les SSD et les stockages internes des appareils mobiles, suit le même mouvement. Les acteurs comme Samsung et SK Hynix ont par ailleurs annoncé qu’ils n’augmenteraient pas leurs capacités avant 2027-2028, faute d’incitations économiques dans le marché grand public.
Ce rééquilibrage profond crée une tension durable : moins de volumes, une demande stable, et une priorité donnée à des marchés jugés stratégiquement plus rémunérateurs que les appareils grand public.
Les processeurs Apple également touchés
À cela s’ajoute la hausse des procédés de gravure avancés. TSMC, partenaire exclusif d’Apple pour les puces A-series et M-series, aurait informé ses clients d’une augmentation de 8 à 10 % du tarif des procédés sous les 5 nm dès 2026. Une hausse qui concerne directement les futurs iPhone et les futurs Mac.
Apple absorbe traditionnellement une partie de ces surcoûts, mais la situation actuelle cumule deux hausses simultanées : la mémoire et le stockage, d’un côté ; la gravure avancée, de l’autre. Et cela commence à peser sur les marges.
Faut-il s’attendre à une hausse concrète des prix ?
Historiquement, Apple ajuste ses tarifs avec prudence. Mais le contexte actuel change les règles. La mémoire vive est devenue plus onéreuse, y compris dans ses configurations haut de gamme (Pro, Max, Ultra). Le stockage interne, déjà très valorisé par Apple, voit son coût d’acquisition augmenter. Les puces deviennent plus coûteuses à produire.
Additionnée, cette pression financière fragilise la capacité d’Apple à maintenir ses prix inchangés. Si hausse il y a, elle devrait toucher en priorité les modèles dont les coûts ont le plus augmenté : les versions à forte capacité de stockage, ou les appareils exploitant massivement la RAM (MacBook Pro, Mac Studio, etc.).
Acheter maintenant ou attendre ?
Pour les utilisateurs, la question devient stratégique. Les analystes estiment que les modèles actuels d’iPhone et de Mac pourraient représenter les derniers produits à prix
stabilisésavant une hausse progressive dès la génération suivante.
Deux scénarios se dessinent, soit acheter maintenant : une manière de sécuriser un tarif avant une éventuelle augmentation, soit attendre : une option risquée, car aucun indicateur ne suggère une baisse prochaine du coût des composants. Dans un marché où la mémoire devient une ressource stratégique pour l’IA, la logique de long terme laisse peu d’espoir d’un retour rapide à des prix plus bas.
Qu’en penser ?
La hausse du prix des composants n’est pas un phénomène conjoncturel : elle traduit la transformation du secteur vers des architectures massivement orientées IA. Le marché grand public, jadis prioritaire pour les fondeurs et fabricants de mémoire, se retrouve désormais en seconde ligne.
Apple devra arbitrer entre préserver ses marges ou ajuster ses prix. Mais au vu des données actuelles, une évolution tarifaire semble difficile à éviter pour les futurs iPhone et Mac.