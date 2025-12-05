L’iPhone et le Mac vont-ils coûter plus cher aux utilisateurs ?

Qu’en penser ?



La hausse du prix des composants n’est pas un phénomène conjoncturel : elle traduit la transformation du secteur vers des architectures massivement orientées IA. Le marché grand public, jadis prioritaire pour les fondeurs et fabricants de mémoire, se retrouve désormais en seconde ligne.



Apple devra arbitrer entre préserver ses marges ou ajuster ses prix. Mais au vu des données actuelles, une évolution tarifaire semble difficile à éviter pour les futurs iPhone et Mac.