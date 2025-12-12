Astuce iPhone : comment récupérer le bouton "Arrêter" des alarmes avec iOS 26.1

Qu'en pensez-vous ?



Cette option s’inscrit dans une tendance plus large d’iOS 26.1 : Apple multiplie les réglages permettant d’adapter l’interface aux préférences de chacun, notamment via les menus d’accessibilité. Un bon rappel que ces réglages ne sont pas réservés aux situations de handicap, mais peuvent améliorer le confort de tous au quotidien. Et vous, vous préférez cliquer ou glisser ?