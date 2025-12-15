Les 4 AirTags en promo à 89€ : une bonne idée cadeau pour les fans d'Apple !

Les AirTags pour ne plus rien perdre

Il est possible de partager les AirTags

. Apple permettant désormais de recevoir une alerte lorsque vous vous éloignez d'un objet lié à un AirTag (avec la possibilité d'exclure une liste de lieu, comme votre domicile, à l'image de ce que propose iOS pour les AirPods). Ces petits traqueurs pourront donc rendre de fiers services (cela m'a personnellement et récemment permis de retrouver rapidement un portefeuille tombé d'une poche mal fichue).Les AirTags, c’est typiquement. Ultra discrets, super bien intégrés à l’écosystème iOS, ces petits galets blancs utilisent le réseau Localiser d’Apple — autrement dit, des centaines de millions d’iPhone anonymes qui passent à proximité et envoient la position à votre app, sans que personne ne le sache. Magique ? Presque. Couplés à l’Ultra Wideband des iPhone récents, ils permettent même de vous guider à quelques centimètres près avec une flèche à l’écran quand l’AirTag est proche. Parfait pour retrouver un sac planqué sous un coussin ou… un chat un peu trop aventureux.Point intéressant, depuis iOS 17,. Les personnes contactées peuvent accepter ou refuser le partage, et le propriétaire pourra supprimer le partage quand il le souhaite au sein du menu listant les personnes associées à chaque AirTag.