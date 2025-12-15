Les 4 AirTags en promo à 89€ : une bonne idée cadeau pour les fans d'Apple !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Il peut être rassurant de placer une balise dans vos sacs afin de pouvoir facilement les retrouver si vous les égarez. Une promotion permet aujourd'hui de s'offrir (ou d'offrir pour les fêtes de fin d'année) un pack de 4 AirTags en profitant d'une belle ristourne.
Les petites balises d'Apple permettent de ne pas égarer certains objets. Apple permettant désormais de recevoir une alerte lorsque vous vous éloignez d'un objet lié à un AirTag (avec la possibilité d'exclure une liste de lieu, comme votre domicile, à l'image de ce que propose iOS pour les AirPods). Ces petits traqueurs pourront donc rendre de fiers services (cela m'a personnellement et récemment permis de retrouver rapidement un portefeuille tombé d'une poche mal fichue).
Les AirTags, c’est typiquement le genre de petit accessoire Apple qu’on sous-estime… jusqu’au jour où on perd ses clés, son sac ou même sa valise à Roissy. Ultra discrets, super bien intégrés à l’écosystème iOS, ces petits galets blancs utilisent le réseau Localiser d’Apple — autrement dit, des centaines de millions d’iPhone anonymes qui passent à proximité et envoient la position à votre app, sans que personne ne le sache. Magique ? Presque. Couplés à l’Ultra Wideband des iPhone récents, ils permettent même de vous guider à quelques centimètres près avec une flèche à l’écran quand l’AirTag est proche. Parfait pour retrouver un sac planqué sous un coussin ou… un chat un peu trop aventureux.
Point intéressant, depuis iOS 17, il est désormais possible de partager un AirTag avec jusqu'à 5 utilisateurs. Les personnes contactées peuvent accepter ou refuser le partage, et le propriétaire pourra supprimer le partage quand il le souhaite au sein du menu listant les personnes associées à chaque AirTag.
Les AirTags pour ne plus rien perdre
Les petites balises d'Apple permettent de ne pas égarer certains objets. Apple permettant désormais de recevoir une alerte lorsque vous vous éloignez d'un objet lié à un AirTag (avec la possibilité d'exclure une liste de lieu, comme votre domicile, à l'image de ce que propose iOS pour les AirPods). Ces petits traqueurs pourront donc rendre de fiers services (cela m'a personnellement et récemment permis de retrouver rapidement un portefeuille tombé d'une poche mal fichue).
Les AirTags, c’est typiquement le genre de petit accessoire Apple qu’on sous-estime… jusqu’au jour où on perd ses clés, son sac ou même sa valise à Roissy. Ultra discrets, super bien intégrés à l’écosystème iOS, ces petits galets blancs utilisent le réseau Localiser d’Apple — autrement dit, des centaines de millions d’iPhone anonymes qui passent à proximité et envoient la position à votre app, sans que personne ne le sache. Magique ? Presque. Couplés à l’Ultra Wideband des iPhone récents, ils permettent même de vous guider à quelques centimètres près avec une flèche à l’écran quand l’AirTag est proche. Parfait pour retrouver un sac planqué sous un coussin ou… un chat un peu trop aventureux.
Il est possible de partager les AirTags
Point intéressant, depuis iOS 17, il est désormais possible de partager un AirTag avec jusqu'à 5 utilisateurs. Les personnes contactées peuvent accepter ou refuser le partage, et le propriétaire pourra supprimer le partage quand il le souhaite au sein du menu listant les personnes associées à chaque AirTag.