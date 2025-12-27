Notre sélection de chargeurs en promo pour vos nouveaux iPhone, iPad et Mac !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes à la recherche d'un chargeur performant ou d'une batterie pour accompagner votre iPhone, iPad ou Mac, voici notre sélection des produits que nous avons pu tester, dont certains sont actuellement en promotion.
Chargeur rapide iPhone
Gain de temps/charge dans l'urgence
Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir absolument besoin de partir et de devoir patienter le temps que votre appareils fasse le plein. Avec un chargeur rapide iPhone, vous pourrez obtenir 50% de batterie en 30 minutes (20 minutes sur les nouveaux iPhone 17 et 17 Pro avec un chargeur de 40W minimum), mais vous gagnerez également assez d'autonomie pour tenir quelques précieuses heures beaucoup plus rapidement. A titre d'exemple, les iPhone récents peuvent accepter jusqu'à 40W avec un modèle adapté.
Pour bénéficier de la charge rapide en filaire, il faut :
- Un iPhone 8 ou ultérieur
- Un chargeur rapide USB-C
- Un câble d'alimentation USB-C vers USB-C ou Lightning en fonction de votre modèle
Une fois que vous vous êtes décidés par un chargeur rapide iPhone, il reste encore à faire votre choix parmi les nombreuses références du marché. Un des points clé est de savoir si vous souhaitez un modèle doté d'un seul port, ou de plusieurs ports, permettant de recharger plusieurs appareils simultanément.
Chargeur rapide un seul port
Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche !
Chargeur rapide plusieurs ports
Si vous optez pour un chargeur rapide iPhone avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien choisir un modèle capable de délivrer pour chaque port la puissance nécessaire. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Donc calculez bien : 30W pour charger rapidement un iPhone ou un iPad, 30W pour un MacBook Air, 70W pour recharger rapidement un MacBook Air et jusqu'à 100W pour un MacBook Pro.
Chargeurs polyvalents 3-en-1
Si vous évoluez dans l'écosystème Apple et que vous disposer de plusieurs appareils de la marque, comme un iPhone, des AirPods et une Apple Watch, il peut-être intéressant d'opter pour un chargeur 3-en-1. Ce dernier permettra de charger simultanément tous vos appareils, sans avoir à multiplier les chargeurs.
Batterie externe Magsafe pour iPhone
Si vous êtes souvent en déplacement, il existe également des solutions que ce soit pour charger votre batterie en extérieur lorsque vous êtes loin d'une prise, ou encore dans votre voiture. Les batteries MagSafe ou Qi2 pour iPhone permettent ainsi d'améliorer l'autonomie de votre smartphone en le chargeant tout en continuant de l'utiliser.