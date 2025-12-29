Honor Power 2 : un smartphone avec une batterie de 10 080 mAh qui ressemble à l'iPhone 17 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Honor Power 2 ne cache donc pas ses inspirations. Le module photo rectangulaire qui s'étend sur toute la largeur du dos rappelle fortement l'iPhone 17 Pro. Mais c'est surtout le coloris orange
Un design familier
Le Honor Power 2 ne cache donc pas ses inspirations. Le module photo rectangulaire qui s'étend sur toute la largeur du dos rappelle fortement l'iPhone 17 Pro. Mais c'est surtout le coloris orange
Rising Sunqui fait forcement jaser : il ressemble à s'y méprendre à la teinte que propose Apple sur son dernier modèle Pro. Honor décline également le Power 2 en noir
Magic Nightet blanc
Snow. Le smartphone sera proposé en deux configurations : 12 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage.
Une autonomie monstrueuse
Avec 10 080 mAh, le Honor Power 2 dépasse de peu les Honor Win et Win RT qui atteignaient déjà les 10 000 mAh. Honor utilise très probablement une batterie silicium-carbone, une technologie qui permet d'obtenir une densité énergétique élevée sans trop sacrifier l'épaisseur. Le smartphone supporte la charge rapide 80 W et propose une recharge inversée de 27 W. Autrement dit, il peut servir de batterie externe pour dépanner un autre appareil.
Une fiche technique milieu de gamme
Et pourtant le Power 2 vise un positionnement plus accessible. Il embarque une puce MediaTek Dimensity 8500 Elite, un capteur photo principal de 50 mégapixels et un écran AMOLED LTPS de 6,79 pouces. Pas de Snapdragon 8 Elite ici, mais une configuration solide pour un usage quotidien. Le lancement est prévu le 5 janvier 2026 en Chine, sans annonce pour l'Europe à ce stade.
On en dit quoi ?
On note que Honor enchaîne les annonces de smartphones à grosse batterie en quelques jours. La course à l'autonomie bat son plein chez les constructeurs chinois. Le design très inspiré de l'iPhone 17 Pro, orange compris, fait quand même un peu sourire. Reste à voir si Honor osera commercialiser ce coloris en Europe, au risque de quelques remarques de la part de Cupertino. Même si on préfèrerait que la réaction d'Apple soit de se concentrer aussi sur la capacité de ces batteries !