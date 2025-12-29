Honor Power 2 : un smartphone avec une batterie de 10 080 mAh qui ressemble à l'iPhone 17 Pro

On en dit quoi ?



On note que Honor enchaîne les annonces de smartphones à grosse batterie en quelques jours. La course à l'autonomie bat son plein chez les constructeurs chinois. Le design très inspiré de l'iPhone 17 Pro, orange compris, fait quand même un peu sourire. Reste à voir si Honor osera commercialiser ce coloris en Europe, au risque de quelques remarques de la part de Cupertino. Même si on préfèrerait que la réaction d'Apple soit de se concentrer aussi sur la capacité de ces batteries !