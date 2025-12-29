Les routeurs Deco Wi-Fi 7 Mesh bradés à -31% : un réseau Wi-Fi au top au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous désirez vous offrir un réseau sans fil performant couvrant une très grande surface, les kit Wi-Fi Mesh sont à ce jour la meilleure solution grand public. Quitte à débourser une somme rondelette, autant opter pour un modèle compatible Wi-Fi 7, comme les Deco BE85 de TP Link aujourd'hui en promotion.
Si vous désirez savoir ce que le Wi-FI 7 a vraiment dans le ventre, vous pouvez consulter notre article dédié ainsi que notre récent dossier sur le Wi-Fi.
Avec ces Deco BE85, TP-Link pense donc aux quelques personnes disposant déjà d'appareils compatibles Wi-Fi 7, où à ceux qui veulent être prêts lorsque la norme sera plus largement disponible. Par rapport à la version précédente, le Wi-Fi 7, aka IEEE 802.11be Extreme Throughput (EHT), introduit une bande passante ultra large de 320 MHz avec la promesse de débits 4,8 fois plus rapides, un débit théorique maximum de 46 Gb/s et une latence 4 fois moins importante.
Les Deco BE85 sont des systèmes tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) disposant d'un processeur quadricœur (avec un système de refroidissement actif à deux ventilateurs) et de 8 antennes, offrent des débits atteignant 19 Gb/s selon le constructeur, prennent en charge jusqu'à 200 appareils, et chaque module dispose de deux ports 2,5 GbE, et de trois ports 10 GbE (dont un port combiné WAN/LAN RJ45/SFP+),ainsi qu'un port USB 3.0. Notons qu'il ne sera possible d'utiliser que 2 ports 10 GbE simultanément.
Ces Deco BE85 peuvent ainsi être les parfaits compagnons de ceux qui disposent d'une connexion fibre performante, et le port SFP+ permettra de connecter facilement une Freebox Delta ou Ultra, sans avoir besoin d'adaptateurs (attention, les ventilateurs se font entendre -le bruit reste contenu, mais permanent- lorsque l'on utilise le port SFP+, alors qu'ils restent totalement silencieux en 10 GbE via RJ45). Avec une telle connexion, nous avons pu frôler les 4 Gb/s sur un smartphone Xiaomi 13T Pro, réellement compatible Wi-Fi 7.
Notons d'ailleurs que nous n'avons pas obtenu des débits beaucoup plus élevés en optant pour un réseau Wi-Fi 7 MLO permettant aux appareils compatibles de profiter simultanément de plusieurs bandes de fréquence, là où le Wi-FI 6/6E ne permet de tirer partie que d'une bande à la fois. En cumulant les débits des bandes de fréquence 2,4/5 et 6 GHz, le Wi-Fi 7 MLO devrait offrir à l'avenir des performances encore supérieures.
Comme souvent lors d'un important bond en performance, certains se demanderont si cela est bien utile et/ou nécessaire. Pour un usage basique, il est certain que de nombreux utilisateurs seront satisfaits du Wi-Fi 6, et d'autres ne pourront tout simplement pas profiter des débits faute de connexion adéquate. Mais si le filaire n'est pas envisageable et que vous vous reposez sur la vitesse de votre réseau pour travailler avec de fréquents téléchargements et téléversements de gros fichiers, nul doute que le Wi-Fi 7 pourra s'avérer fort pertinent, vous faire gagner un temps précieux, et pour les professionnels, de l'argent (une fois l'investissement initial rentabilisé)
Qui peut le plus peut le moins, et ces Deco BE85 sont rétro-compatibles avec le Wi-Fi 6E, ce qui vous permettra d'obtenir les meilleurs débits possibles sur vos appareils Apple disposant de cette norme (voir liste ci-dessous). Apple a également adopté le Wi-Fi 7 sur les iPhone 16 et 16 Pro, iPhone 17 et 17 Pro et iPhone Air.
Pour les avoir testés au sein de la rédaction, les Deco BE85 permettent de couvrir une surface très importante, et 2 bornes suffisent pour couvrir plus de 200 mètres carrés sur trois niveaux (y compris une grande partie de l'extérieur) avec des débits soutenus, bien supérieurs à ce que propose les box des opérateurs, que ce soit en Wi-Fi 6, 6E ou 7.
Les amateurs de performances peuvent donc se lancer dès aujourd'hui dans l'aventure Wi-Fi 7 et nous recommandons dans ce cas ces Deco BE85, particulièrement lorsqu'ils sont en promotion comme aujourd'hui. Le kit est performant et coche de nombreuses cases en permettant de profiter des meilleures performances en Wi-Fi tout en disposant de deux ports 2,5 GbE et 2 ports 10 GbE par module. Un vrai plus !
Récemment, Vincent a également mis à l'épreuve les TP-Link Deco BE65 afin de remplacer sa Freebox Ultra. Ces modèles sont un peu moins performants que les BE85 mais également plus accessibles financièrement.
TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 Mesh
