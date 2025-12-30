Votre iPhone 17 Pro grésille-t-il pendant la charge ?

Votre iPhone 17 Pro grésille-t-il ?

une vieille radio mal réglée

, mais il est possible que les conditions pour obtenir le bug soient liées à une mauvaise série ou un usage très spécifique -comme des parasites électriques ou des composants défectueux.. Les utilisateurs concernés décrivent un bruit rappelant, parfois audible lorsque le volume est baissé pendant la lecture audio, parfois même sans aucun son en cours de lecture. Dans certains cas,, perceptible lors du défilement de pages web ou à très faible volume.Plus étonnant encore,, bien que le problème soit nettement plus fréquent – et plus perceptible – lors de la recharge. Tous les types de chargeurs semblent concernés, y compris les chargeurs officiels Apple.. En revanche, débrancher l’iPhone fait immédiatement disparaître le grésillement, ce qui laisse peu de doute sur l’origine du souci.Les appareils de remplacement présentent parfois exactement le même comportement, suggérant un souci matériel ou logiciel plus large, et non un simple défaut isolé.Un utilisateur de Reddit affirme avoir été en contact avec l’assistance Apple, qui aurait transmis le dossier aux équipes d’ingénierie.. Difficile de savoir s’il s’agit d’un bug logiciel lié à la gestion de l’alimentation ou d’un défaut matériel touchant une série de composants.Bonne nouvelle malgré tout :. Il est possible que le problème soit relativement répandu, mais qu’il ne soit remarqué que par les utilisateurs les plus sensibles aux sons parasites. Reste à voir si Apple communiquera officiellement sur le sujet — ou corrigera le tir en silence, comme souvent.