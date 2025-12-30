Votre iPhone 17 Pro grésille-t-il pendant la charge ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Un bruit pour le moins désagréable semble agacer certains propriétaires d’iPhone 17 Pro et d’iPhone 17 Pro Max. En cause : un léger grésillement ou souffle parasite émis par les haut-parleurs, qui se manifeste principalement lorsque l’iPhone est en cours de recharge.
A la rédaction, nous n'avons pas remarqué ce phénomène, mais il est possible que les conditions pour obtenir le bug soient liées à une mauvaise série ou un usage très spécifique -comme des parasites électriques ou des composants défectueux.
Toutefois, les témoignages se multiplient sur Reddit, les forums et la communauté d’assistance d’Apple. Les utilisateurs concernés décrivent un bruit rappelant
Plus étonnant encore, certains utilisateurs indiquent entendre ce bruit même lorsque l’iPhone n’est pas branché, bien que le problème soit nettement plus fréquent – et plus perceptible – lors de la recharge. Tous les types de chargeurs semblent concernés, y compris les chargeurs officiels Apple. La recharge MagSafe n’échappe pas au phénomène, même si le bruit serait alors légèrement atténué. En revanche, débrancher l’iPhone fait immédiatement disparaître le grésillement, ce qui laisse peu de doute sur l’origine du souci.
Face au problème, certains clients ont tenté un échange en Apple Store ou via le SAV… sans grand succès. Les appareils de remplacement présentent parfois exactement le même comportement, suggérant un souci matériel ou logiciel plus large, et non un simple défaut isolé.
Un utilisateur de Reddit affirme avoir été en contact avec l’assistance Apple, qui aurait transmis le dossier aux équipes d’ingénierie. Apple travaillerait actuellement sur un correctif, mais aucune des mises à jour iOS déjà publiées n’a permis de résoudre le problème à ce stade. Difficile de savoir s’il s’agit d’un bug logiciel lié à la gestion de l’alimentation ou d’un défaut matériel touchant une série de composants.
Bonne nouvelle malgré tout : le bruit reste très discret selon la majorité des témoignages. Il est possible que le problème soit relativement répandu, mais qu’il ne soit remarqué que par les utilisateurs les plus sensibles aux sons parasites. Reste à voir si Apple communiquera officiellement sur le sujet — ou corrigera le tir en silence, comme souvent.
A la rédaction, nous n'avons pas remarqué ce phénomène, mais il est possible que les conditions pour obtenir le bug soient liées à une mauvaise série ou un usage très spécifique -comme des parasites électriques ou des composants défectueux.
Votre iPhone 17 Pro grésille-t-il ?
Toutefois, les témoignages se multiplient sur Reddit, les forums et la communauté d’assistance d’Apple. Les utilisateurs concernés décrivent un bruit rappelant
une vieille radio mal réglée, parfois audible lorsque le volume est baissé pendant la lecture audio, parfois même sans aucun son en cours de lecture. Dans certains cas, le phénomène se traduit par un crépitement discret ou un souffle continu, perceptible lors du défilement de pages web ou à très faible volume.
Plus étonnant encore, certains utilisateurs indiquent entendre ce bruit même lorsque l’iPhone n’est pas branché, bien que le problème soit nettement plus fréquent – et plus perceptible – lors de la recharge. Tous les types de chargeurs semblent concernés, y compris les chargeurs officiels Apple. La recharge MagSafe n’échappe pas au phénomène, même si le bruit serait alors légèrement atténué. En revanche, débrancher l’iPhone fait immédiatement disparaître le grésillement, ce qui laisse peu de doute sur l’origine du souci.
Face au problème, certains clients ont tenté un échange en Apple Store ou via le SAV… sans grand succès. Les appareils de remplacement présentent parfois exactement le même comportement, suggérant un souci matériel ou logiciel plus large, et non un simple défaut isolé.
Un utilisateur de Reddit affirme avoir été en contact avec l’assistance Apple, qui aurait transmis le dossier aux équipes d’ingénierie. Apple travaillerait actuellement sur un correctif, mais aucune des mises à jour iOS déjà publiées n’a permis de résoudre le problème à ce stade. Difficile de savoir s’il s’agit d’un bug logiciel lié à la gestion de l’alimentation ou d’un défaut matériel touchant une série de composants.
Bonne nouvelle malgré tout : le bruit reste très discret selon la majorité des témoignages. Il est possible que le problème soit relativement répandu, mais qu’il ne soit remarqué que par les utilisateurs les plus sensibles aux sons parasites. Reste à voir si Apple communiquera officiellement sur le sujet — ou corrigera le tir en silence, comme souvent.