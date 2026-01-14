Apple envoie valser l'iPhone 17 Pro (et assure qu'il ne craint rien)
Par Laurence - Publié le
Apple a dévoilé aujourd’hui une nouvelle publicité sur sa chaine canadienne. Intitulée
Posé face contre table, l'iPhone va connaitre quelques mésaventures. Sur la — longue — table des négociations, deux parties s'affrontent pour chiffrer leurs demandes, faisant glisser à plusieurs reprises le smartphone orange avec un horrible crissement, et ce, sans subir la moindre rayure visible sur l'écran (les mauvaises langues diraient qu'il en fut autrement concernant le châssis fragile de cette itération).
À travers cette mise en situation volontairement anxiogène, Apple cherche à démontrer la robustesse du Ceramic Shield 2, le verre de protection qui équipe l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.
Selon la marque, cette nouvelle génération offre une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la gamme iPhone 16. Introduit pour la première fois avec l’iPhone 12, le Ceramic Shield est devenu l’un des arguments clés d’Apple en matière de durabilité.
Avec cette seconde itération, Cupertino affirme avoir franchi un nouveau cap. Le Ceramic Shield 2 serait
Dans la publicité, aucun chiffre technique n’est fourni, la firme ne mise pas son message dessus. Elle préfère un simple constat plus parlant que des chiffres : l’iPhone 17 est conçu pour encaisser les aléas du quotidien, qu’il s’agisse de clés dans une poche, de surfaces abrasives ou d’une utilisation intensive.
Le spot se conclut par une phrase désormais emblématique du marketing Apple :
Cette publicité s’inscrit dans une stratégie plus large visant à valoriser la durabilité des produits Apple, alors que les smartphones haut de gamme atteignent des prix de plus en plus élevés. Mettre en avant un écran plus résistant permet aussi de répondre aux critiques récurrentes sur la fragilité des appareils et le coût élevé des réparations.
Dans un contexte de concurrence accrue sur le segment premium, Apple continue de différencier l’iPhone par des matériaux propriétaires et une communication très visuelle. Pour Apple, l’iPhone 17 serait non seulement plus puissant et plus intelligent, mais aussi plus robuste.
Slide, elle met en avant la résistance accrue de l’écran de l'iPhone 17 Pro, et ce, de manière plutôt rigolote
