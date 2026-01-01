iPhone 17 Pro : décorer la barre photo avec des mini stickers, la tendance de 2026, mais attention !

On en dit quoi ?



Moi j'adore, la tendance est amusante, surtout quand on sait à quel point le design du plateau caméra a été critiqué à sa sortie. C'est chouette de transformer un élément controversé en opportunité de personnalisation. Par contre, si vous tenez à la finition impeccable de votre iPhone, évitez de coller quoi que ce soit directement sur l'appareil, surtout si vous espérer le revendre un jour. Les boutiques de Séoul qui proposent ce service l'ont bien compris : elles travaillent quasi exclusivement sur des coques, rarement sur le téléphone lui-même. En attendant qu'Apple vende des stickers officiels repositionnables garantis sans traces à 39 euros l'unité.