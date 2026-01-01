iPhone 17 Pro : décorer la barre photo avec des mini stickers, la tendance de 2026, mais attention !
Par Vincent Lautier - Publié le
La barre horizontale qui abrite les capteurs photo de l'iPhone 17 Pro est devenue un terrain de jeu créatif. Venue de Corée du Sud, la mode des mini stickers envahit les réseaux sociaux et séduit les amateurs de personnalisation, mais faites gaffe quand même.
Cette tendance a un nom : le ponku. Il s'agit d'une pratique coréenne qui consiste à personnaliser téléphones, coques et ordinateurs portables avec des autocollants. L'iPhone 17 Pro, avec son « plateau caméra » horizontal qui traverse presque toute la largeur du dos de l'appareil, offre une surface idéale pour cette customisation.
SK Telecom, l'opérateur sud-coréen, a d'ailleurs lancé une campagne publicitaire mettant en avant cette personnalisation, ce qui a contribué à faire exploser la tendance sur TikTok et Instagram.
Le plateau caméra de l'iPhone 17 Pro a fait couler beaucoup d'encre lors de son annonce. Cette barre horizontale qui abrite le triple capteur photo laisse un grand espace vide que la plupart des coques ne recouvrent pas. Les utilisateurs créatifs y ont vu une toile vierge à décorer. On trouve désormais des stickers à thème animalier, des motifs kawaii, des cœurs, des étoiles, et même des designs inspirés de la K-pop. Les prix varient de quelques euros pour un lot sur Amazon (je vous recommande ceux-là tiens, magnifiques) à une dizaine d'euros pour des skins premium.
Si la tendance est rigolote, elle n'est pas sans risque pour vos précieux appareils. J'en ai fait l'expérience douloureuse à la : 25 minutes pour décoller un mini autocollant Pat Patrouille de mon MacBook Air M4 il y a quelques jours, avec la colle qui résistait comme si sa vie en dépendait. Les stickers laissés trop longtemps directement sur l'aluminium des iPhone ou des Mac ont aussi tendance à laisser des traces persistantes, voire des auréoles de colle quasi impossibles à nettoyer. La plupart des adeptes avertis préfèrent d'ailleurs coller leurs stickers sur des coques transparentes ou sur des films de protection pour objectifs, ce qui préserve la valeur de revente et permet de changer de décoration sans drame. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'utilise toujours des coques Beats, qui sont assez lisses pour bien support les autocollants.
Moi j'adore, la tendance est amusante, surtout quand on sait à quel point le design du plateau caméra a été critiqué à sa sortie. C'est chouette de transformer un élément controversé en opportunité de personnalisation. Par contre, si vous tenez à la finition impeccable de votre iPhone, évitez de coller quoi que ce soit directement sur l'appareil, surtout si vous espérer le revendre un jour. Les boutiques de Séoul qui proposent ce service l'ont bien compris : elles travaillent quasi exclusivement sur des coques, rarement sur le téléphone lui-même. En attendant qu'Apple vende des stickers officiels repositionnables garantis sans traces à 39 euros l'unité.
Le « ponku » débarque sur iPhone
Une surface controversée qui trouve son utilité
Attention aux dégâts sur vos appareils Apple
On en dit quoi ?
