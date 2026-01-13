WhatsApp prépare la suggestion automatique de stickers sur l'iPhone
WhatsApp continue d’enrichir l’expérience de messagerie sur iPhone. La dernière version bêta de l’application pour iOS introduit une nouvelle fonctionnalité de suggestion automatique de stickers, déjà aperçue sur Android fin 2025. L'option facilitera ainsi l’accès aux stickers les plus pertinents au moment de la rédaction d’un message, sans quitter la conversation.
Repérée par WABetaInfo dans la version WhatsApp bêta iOS 26.1.10.72, disponible via TestFlight, cette nouveauté s’intègre directement au champ de saisie des messages. Concrètement, lorsque l’utilisateur insère un emoji dans son message, WhatsApp analyse si des stickers sont associés à cet emoji.
Si des correspondances existent, une petite icône de sticker apparaît à droite du champ de texte, juste à côté du bouton d’envoi. En appuyant dessus, l’utilisateur accède à une vue de résultats affichant une sélection de stickers et de GIFs liés à l’emoji utilisé.
Selon WABetaInfo, la sélection des stickers repose sur des associations prédéfinies entre emojis et stickers, ajoutées lors de la création de ces derniers. Autrement dit, ce sont les métadonnées définies par les créateurs de stickers qui déterminent leur apparition dans les suggestions.
Pour les fans, notons que plusieurs applications tierces de création de stickers sur iOS prennent déjà en charge l’ajout de plusieurs emojis par sticker, augmentant ainsi leurs chances d’apparaître au bon moment.
La fonctionnalité ne semble pas encore fonctionner avec les stickers créés via l’outil de création intégré de WhatsApp. Celui-ci ne permet pas, pour l’instant, d’associer des emojis aux stickers générés directement dans l’application. Cette limitation pourrait toutefois être temporaire et l'éditeur maison pourrait encore évoluer avant le déploiement public de la fonctionnalité, afin d’assurer une cohérence entre les stickers internes et les packs tiers.
Comme souvent avec WhatsApp, cette nouveauté est actuellement réservée à une partie des testeurs sur iOS, et rien ne garantit encore sa date de lancement officiel. Mais son arrivée sur iPhone après Android confirme la volonté de Meta d’harmoniser rapidement les fonctionnalités entre les deux plateformes.
Afficher plus de résultatspermet d’élargir la sélection sans interrompre la discussion en cours. L’approche se veut fluide et rapide, dans la lignée des optimisations récentes de WhatsApp autour des stickers, des GIFs et des réactions.
seuls les stickers intégrant ces associations sont éligibles aux suggestions pendant la saisie, ce qui garantit des résultats pertinents et contextuels. Cette méthode permet également à la plateforme de filtrer efficacement les résultats, même pour les utilisateurs disposant de nombreux packs de stickers.
