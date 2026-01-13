WhatsApp prépare la suggestion automatique de stickers sur l'iPhone

Un bouton contextuel dans le champ de saisie

Repérée pardans la version WhatsApp bêta iOS 26.1.10.72, disponible via TestFlight,. Concrètement, lorsque l’utilisateur insère un emoji dans son message, WhatsAppSi des correspondances existent, une petite icône de sticker apparaît à droite du champ de texte, juste à côté du bouton d’envoi. En appuyant dessus, l’utilisateur accède àUn boutonpermet d’L’approche se veut fluide et rapide, dans la lignée des optimisations récentes de WhatsApp autour des stickers, des GIFs et des réactions.Selon, la sélection des stickers repose sur des, ajoutées lors de la création de ces derniers. Autrement dit, ce sont les métadonnées définies par les créateurs de stickers qui déterminent leur apparition dans les suggestions.Apparemment,. Cette méthode permet également à la plateforme deefficacement les résultats, même pour les utilisateurs disposant de nombreux packs de stickers.Pour les fans, notons que plusieurs applications tierces de création de stickers sur iOS prennent déjà en charge l’ajout de plusieurs emojis par sticker, augmentant ainsi leurs chances d’apparaître au bon moment.La fonctionnalité ne semble. Celui-ci ne permet pas, pour l’instant, d’associer des emojis aux stickers générés directement dans l’application. Cette limitation pourrait toutefois êtreet l'éditeur maison pourrait encore évoluer avant le déploiement public de la fonctionnalité, afin d’assurer uneentre les stickers internes et les packs tiers.Comme souvent avec WhatsApp,, et rien ne garantit encore sa date de lancement officiel. Mais son arrivée sur iPhone après Android confirme la volonté de Meta d’harmoniser rapidement les fonctionnalités entre les deux plateformes.