Setapp Mobile va fermer : mais qui utilise les boutiques alternatives sur l'iPhone ?
Par Laurence - Publié le
L’une des premières boutiques alternatives à l’App Store autorisées en Europe s’apprête déjà à disparaître. Lancée en septembre 2024 sur iPhone grâce au Digital Markets Act (DMA), Setapp Mobile fermera définitivement ses portes le 16 février prochain.
Sur son site web, son éditeur, MacPaw, évoque des conditions commerciales devenues
L’idée était de transposer sur iPhone la formule qui a fait le succès de Setapp sur Mac : un accès illimité à une sélection d’applications premium, à la manière d’un Netflix de l’app. Une approche originale, mais manifestement difficile à faire cohabiter avec les nouvelles règles d’iOS et les contraintes réglementaires européennes.
Avec la fermeture de la boutique, il ne sera plus possible de télécharger de nouvelles applications depuis Setapp Mobile. Les apps déjà installées sur les iPhone des abonnés devraient toutefois rester utilisables, mais sans possibilité de mise à jour, ce qui pose rapidement des questions de sécurité et de compatibilité à moyen terme.
Dans les faits, la majorité des applications proposées par Setapp Mobile sont également disponibles sur l’App Store officiel. Les utilisateurs pourront donc retrouver leurs outils favoris via la boutique officielle, souvent sous forme d’achats individuels ou d’abonnements distincts.
MacPaw, de son côté, ne renonce pas à Setapp. Le service continue son développement sur Mac, sa plateforme historique, où le modèle par abonnement reste viable et apprécié par de nombreux utilisateurs professionnels. La version mobile, en revanche, aura servi de test grandeur nature des limites actuelles de l’ouverture d’iOS.
La disparition de Setapp Mobile constitue un coup dur symbolique pour les partisans d’un écosystème iOS plus ouvert en Europe. Force est de constater que les boutiques alternatives sont peu nombreuses, et la fermeture d’un acteur au positionnement aussi distinctif souligne la difficulté pour les éditeurs de trouver un équilibre économique hors de l’App Store.
Si Apple a officiellement facilité l’installation de boutiques alternatives à l’été 2025, les règles encadrant leur fonctionnement ont parallèlement gagné en complexité, notamment sous l’impulsion des exigences de Bruxelles. Entre frais, obligations techniques et changements réguliers des conditions, l’environnement reste mouvant et parfois dissuasif pour les développeurs. De même, la Commission Européenne pourrait y trouver à redire, dénonçant des conditions de mise en place trop drastiques.
La question des boutiques alternatives est loin d’être close pour Apple. Après l’Union européenne, le Japon a également imposé une ouverture partielle d’iOS à la fin de l’année dernière. La fermeture de Setapp Mobile montre toutefois que l’ouverture réglementaire ne garantit pas, à elle seule, la viabilité économique de nouvelles plateformes de distribution.
tout ça pour ça
Retour vers l’App Store… ou vers le Mac
Qu'en penser ?
