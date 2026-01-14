Setapp Mobile va fermer : mais qui utilise les boutiques alternatives sur l'iPhone ?

Qu'en penser ?



La disparition de Setapp Mobile constitue un coup dur symbolique pour les partisans d’un écosystème iOS plus ouvert en Europe. Force est de constater que les boutiques alternatives sont peu nombreuses, et la fermeture d’un acteur au positionnement aussi distinctif souligne la difficulté pour les éditeurs de trouver un équilibre économique hors de l’App Store.



Si Apple a officiellement facilité l’installation de boutiques alternatives à l’été 2025, les règles encadrant leur fonctionnement ont parallèlement gagné en complexité, notamment sous l’impulsion des exigences de Bruxelles. Entre frais, obligations techniques et changements réguliers des conditions, l’environnement reste mouvant et parfois dissuasif pour les développeurs. De même, la Commission Européenne pourrait y trouver à redire, dénonçant des conditions de mise en place trop drastiques.



La question des boutiques alternatives est loin d’être close pour Apple. Après l’Union européenne, le Japon a également imposé une ouverture partielle d’iOS à la fin de l’année dernière. La fermeture de Setapp Mobile montre toutefois que l’ouverture réglementaire ne garantit pas, à elle seule, la viabilité économique de nouvelles plateformes de distribution.