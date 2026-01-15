iPhone 18 Pro : Face ID sous l’écran en approche (mais pas que)
Nous voici à neuf mois environ avant l'arrivée des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max et de nouvelles indiscrétions se multiplient. Selon le leaker Digital Chat Station, la firme s’apprêterait à franchir une étape majeure dans le design de l’iPhone.
Sur le réseau social chinois Weibo, le compte affirme que les iPhone 18 Pro conserveront des diagonales d’écran identiques à celles de leurs prédécesseurs : 6,3 pouces pour l’iPhone 18 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 18 Pro Max, comme les iPhone 17 Pro actuels.
Face ID passe enfin sous l’écran
L’information la plus marquante concerne l’arrivée d’un Face ID intégré sous l’écran. Une évolution longtemps évoquée, mais jamais concrétisée jusqu’ici. Selon le leaker, les deux modèles Pro seraient équipés de cette technologie, permettant de supprimer les découpes visibles dédiées aux capteurs TrueDepth.
Cette rumeur recoupe un récent article de The Information, qui indiquait déjà qu’Apple travaillait sur un Face ID sous la dalle pour les iPhone 18 Pro. Le média précisait également que la caméra frontale serait déplacée dans le coin supérieur gauche de l’écran, entraînant la disparition de la traditionnelle découpe en forme de pilule.
Quid de la Dynamic Island ?
Si ces informations se confirment, une question demeure : la Dynamic Island a-t-elle encore un avenir sur les modèles Pro ? Même avec des capteurs Face ID dissimulés, Apple pourrait conserver une version logicielle de la Dynamic Island, apparaissant ponctuellement pour afficher certaines alertes système, les activités en direct ou l’état de la batterie. À ce stade, aucune certitude n’existe. En revanche, Digital Chat Station indique que les modèles non Pro continueraient d’utiliser la Dynamic Island.
Une gamme iPhone 18 en deux temps ?
Pour cette génération, Apple pourrait bien étaler les lancements. Les iPhone 18 Pro seraient présentés comme d’habitude en septembre, tandis que l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 n’arriveraient qu’au printemps 2027, autour du mois de mars.
Toujours selon cette source, la gamme iPhone 18 se déclinerait ainsi (notons qu'il s'agit de tailles arrondies) :
• iPhone 18 : écran 6,3 pouces (120 Hz, LTPO) avec Dynamic Island
• iPhone Air 2 : écran 6,5 pouces (120 Hz, LTPO) avec Dynamic Island
• iPhone 18 Pro : écran 6,3 pouces (120 Hz, LTPO) avec Face ID sous l’écran
• iPhone 18 Pro Max : écran 6,9 pouces (120 Hz, LTPO) avec Face ID sous l’écran
Qu'en penser ?
Digital Chat Station compte plus de trois millions d’abonnés sur Weibo et a déjà dévoilé par le passé des informations fiables sur les produits Apple. Néanmoins, comme toujours avec les rumeurs, ces éléments doivent être pris avec précaution : rien n’est officiel tant qu’Apple ne l’a pas annoncé. Si Face ID sous l’écran venait effectivement à faire ses débuts sur l’iPhone 18 Pro, il s’agirait d’un tournant majeur dans le design de l’iPhone, marquant une nouvelle étape vers un écran toujours plus épuré. Réponse attendue dans les prochains mois.