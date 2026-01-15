iPhone 18 Pro : Face ID sous l’écran en approche (mais pas que)

Face ID passe enfin sous l’écran

Quid de la Dynamic Island ?

Une gamme iPhone 18 en deux temps ?

Qu'en penser ?



Digital Chat Station compte plus de trois millions d’abonnés sur Weibo et a déjà dévoilé par le passé des informations fiables sur les produits Apple. Néanmoins, comme toujours avec les rumeurs, ces éléments doivent être pris avec précaution : rien n’est officiel tant qu’Apple ne l’a pas annoncé. Si Face ID sous l’écran venait effectivement à faire ses débuts sur l’iPhone 18 Pro, il s’agirait d’un tournant majeur dans le design de l’iPhone, marquant une nouvelle étape vers un écran toujours plus épuré. Réponse attendue dans les prochains mois.

Une évolution longtemps évoquée, mais jamais concrétisée jusqu’ici. Selon le leaker, lesseraient équipés de cette technologie, permettant de supprimer les découpes visibles dédiées aux capteurs TrueDepth.Cette rumeur recoupe un récent article de, qui indiquait déjà qu’. Le média précisait également que la caméra frontale serait déplacée dans le coin supérieur gauche de l’écran, entraînant la disparition de la traditionnelle découpe en forme deSi ces informations se confirment, une question demeure : la Dynamic Island a-t-elle encore un avenir sur les modèles Pro ? Même avec des capteurs Face ID dissimulés,, apparaissant ponctuellement pour afficher certaines alertes système, les activités en direct ou l’état de la batterie. À ce stade, aucune certitude n’existe. En revanche, Digital Chat Station indique queLes iPhone 18 Pro seraient présentés comme d’habitude en septembre, tandis que l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 n’arriveraient qu’au printemps 2027, autour du mois de mars.Toujours selon cette source, la gamme iPhone 18 se déclinerait ainsi (notons qu'il s'agit de tailles arrondies) :: écran 6,3 pouces (120 Hz, LTPO) avec Dynamic Island: écran 6,5 pouces (120 Hz, LTPO) avec Dynamic Island: écran 6,3 pouces (120 Hz, LTPO) avec Face ID sous l’écran: écran 6,9 pouces (120 Hz, LTPO) avec Face ID sous l’écran