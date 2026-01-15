Samsung lance son programme Reconditionné Premium en France, mais c’est quoi ces prix ?!
Samsung vient d'étendre son programme de smartphones reconditionnés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Sauf que voilà : les tarifs affichés sont parfois supérieurs à ceux du neuf.
Le géant coréen mise sur la qualité. Chaque appareil passe entre les mains d'experts Samsung qui effectuent plus de 100 tests, remplacent les pièces défectueuses par des composants d'origine et garantissent une batterie avec au moins 97% de capacité. L'écran, la coque arrière et les côtés doivent être exempts de toute imperfection visuelle. Le tout est livré dans un emballage recyclable avec les accessoires d'origine, et couvert par une garantie de deux ans, identique à celle d'un smartphone neuf.
Pour le lancement, Samsung propose uniquement la série Galaxy S25 : le S25 classique à 799 euros (256 Go), le S25+ à 999 euros et le S25 Ultra à 1 249 euros. D'autres modèles, dont les pliants, arriveront plus tard. Les appareils sont vendus en exclusivité sur Samsung.com et proviennent uniquement de retours clients en excellent état.
C'est là que le bât blesse. Le Galaxy S25 256 Go reconditionné s'affiche à 799 euros, alors qu'on le trouve régulièrement en neuf sous la barre des 700 euros. Pire : le S25 Ultra reconditionné coûte 1 249 euros, soit 50 euros de plus que le modèle neuf sur la propre boutique de Samsung (1 199 euros). Seul le S25+ offre une vraie décote, avec environs 200 euros d'économies selon la capacité.
C'est quand même un peu absurde de proposer des smartphones reconditionnés plus chers que leurs équivalents neufs. Samsung justifie l'initiative par sa volonté de promouvoir l'économie circulaire et de rendre Galaxy AI accessible à davantage de clients. L'intention est louable, mais pour le moment les chiffres ne suivent pas. En comparaison, Apple propose des décotes de 15 à 20% sur ses iPhone reconditionnés via le Refurb Store. Difficile de comprendre la stratégie tarifaire de Samsung ici, surtout quand des sites comme Back Market propose des Galaxy S23 Ultra à moins de 450 euros. On peut supposer que les prix s'ajusteront avec le temps, mais pour l'instant, autant acheter du neuf.
