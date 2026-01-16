Les caractéristiques techniques de l’iPhone Fold auraient-elle fuité ?
Par Laurence - Publié le
Malgré un marché du smartphone qui s’annonce en recul, Apple préparerait une riposte ambitieuse pour 2026. Dans une nouvelle note destinée aux investisseurs, l’analyste Jeff Pu affirme que la Pomme compte gagner des parts de marché grâce à sa future gamme iPhone 18, mais surtout grâce à l’arrivée très attendue d’un iPhone pliable.
Jeff Pu s’attend à une contraction de 4 % des expéditions mondiales de smartphones en 2026, principalement à cause de la hausse des coûts mémoire et d’une demande plus faible sur le segment Android d’entrée et de milieu de gamme. Pourtant, Cupertino pourrait tirer son épingle du jeu : l’analyste anticipe 250 millions d’iPhone livrés en 2026, soit +2 % sur un an.
Selon lui, cette dynamique ferait grimper la part de marché d’Apple à 21 % en 2026, contre 20 % en 2025 et 19 % en 2024. L’autre point clé serait la demande toujours solide pour l’iPhone 17, qui pousserait Apple à revoir à la hausse son objectif de production pour le premier trimestre 2026 (59 millions d’unités, contre 56 millions auparavant).
Comme d'autres, l'analyste revient sur ce nouveau calendrier simplifié qu'il estime tout à fait opportun dans ce marasme annoncé : Apple ne lancerait que trois iPhone premium à l’automne 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold. Les modèles plus accessibles (iPhone 18 standard, iPhone 18e et iPhone Air 2) arriveraient ensuite au printemps.
Jeff Pu insiste sur un point déjà évoqué par plusieurs rumeurs : l’iPhone Fold ferait l’impasse sur Face ID, au profit de Touch ID. Cette décision peut sembler rétrograde au premier abord, mais pourrait être dictée par des contraintes de design et de place (notamment dans un châssis pliant plus complexe, plus fin, plus fragile, etc).
L’iPhone Fold afficherait un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,3 pouces, avec une structure mêlant titane et aluminium. L’analyste détaille aussi une base matérielle commune aux trois iPhone haut de gamme de 2026, pensée pour les usages IA : A20 Pro gravé en N2, 12 Go de mémoire LPDDR5 ou encore un modem Apple C2
Jeff Pu relie directement ces choix à la stratégie Apple Intelligence : l’objectif serait de renforcer les capacités de traitement IA en local, et notamment de préparer l’arrivée d’un Siri plus puissant, qu’Apple viserait désormais pour 2026.
En bref, Apple miserait sur une année charnière (et pas que pour l'iPhone pliable) : un iPhone Fold au design très attendu, un bond technologique pour l’IA, et une gamme Pro qui se muscle pour contrer un marché en ralentissement. Alors, est-ce que Touch ID suffira à convaincre sur un appareil appelé à devenir l’iPhone le plus premium et sans doute le plus cher de la décennie ? Les paris sont lancés !
