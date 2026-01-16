Les caractéristiques techniques de l’iPhone Fold auraient-elle fuité ?

Qu'en penser ?



En bref, Apple miserait sur une année charnière (et pas que pour l'iPhone pliable) : un iPhone Fold au design très attendu, un bond technologique pour l’IA, et une gamme Pro qui se muscle pour contrer un marché en ralentissement. Alors, est-ce que Touch ID suffira à convaincre sur un appareil appelé à devenir l’iPhone le plus premium et sans doute le plus cher de la décennie ? Les paris sont lancés !