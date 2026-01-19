Amazon brade ce chargeur de voyage Anker à -27%, livré avec une alimentation de 40W !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous disposez de plusieurs appareils Apple, comme un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, les chargeurs 3-en-1 peuvent s'avérer très intéressants. Ce modèle d'Anker compatible Qi2 actuellement en promotion est de plus facile à caser dans un sac, par exemple afin de partir en vacances sans s'encombrer de plusieurs chargeurs.
Évidemment, le tarif dépend des prestations, ainsi le modèle 3-en-1 MagGo d'Anker est loin d'être donné, mais reste mon modèle préféré actuellement si vous disposez de plusieurs appareils Apple, comme un iPhone, des AirPods et une Apple Watch. Ce modèle 3-en-1 d'Anker se distingue en effet en proposant un chargeur sans fil Qi2 à 15W pour les iPhone, mais également un tapis de charge 5W sur la partie horizontale, parfait pour des AirPods ou tout autre appareil assez compact pour y prendre place, ainsi qu'un galet pour les Apple Watch certifié compatible avec la charge rapide de ces dernières (à partir de la Series 7).
Autre avantage de taille, le chargeur se replie afin d'offrir un format très compact (8,9 x 6 x 2,48cm pour 195 grammes) et de faciliter le transport. Le chargeur est doté d'un système de dissipation de la chaleur s'appuyant sur le graphème et l'aluminium pour garantir une charge à 15W en continue, ainsi qu'un processeur ARM Cortex-M0 32 bits et un algorithme d'intelligence artificielle afin d'optimiser la charge et de garantir la sécurité des appareils qui lui sont confiés.
Enfin, ce modèle est complet et livré avec un câble USB-C vers USB-C d'1,5m (un des connecteurs USB-C est coudé car le port d'alimentation est situé sur le côté du chargeur) et une alimentation USB-C de 40W. Il n'y aura donc rien d'autre à acheter et l'adaptateur secteur pourra même vous servir pour la charge rapide en filaire.
Anker MagGo 3-en-1 Qi2
Un chargeur complet : câble +alimentation
