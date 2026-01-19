ASUS fait une pause dans les smartphones : aucun nouveau modèle en 2026. Mais pourquoi ?
Le fabricant taïwanais a confirmé qu'il ne lancerait aucun téléphone cette année. Ni ROG Phone 10, ni Zenfone 13. Une décision qui sonne comme un semi-retrait du marché Android, même si ASUS assure que ce n'est qu'une pause.
ASUS a officiellement communiqué à ses partenaires distributeurs qu'aucun nouveau smartphone ne serait lancé en 2026. L'information, d'abord rapportée par DigiTimes, a été confirmée par les opérateurs taïwanais qui ne peuvent plus commander de nouveaux stocks depuis le 1er janvier.
Concrètement, il n'y aura ni ROG Phone 10 Pro ni Zenfone 13 Ultra cette année. En 2025, ASUS n'avait déjà sorti que deux appareils : le Zenfone 12 Ultra et la série ROG Phone 9. C'est peu pour un constructeur qui fut un temps ambitieux sur le segment mobile.
Derrière cette décision, on retrouve un problème qui touche toute l'industrie : la flambée des prix de la DRAM et de la NAND en ce début d'année. Pour ASUS, qui se positionne sur le haut de gamme et le gaming avec des configurations musclées, les marges deviennent impossibles à maintenir. Le constructeur n'a d'ailleurs jamais vraiment réussi à rentabiliser son activité smartphone en plus de vingt ans de présence sur ce marché. Les Zenfone et ROG Phone étaient des produits de niche, quasi invisibles dans les rayons européens et américains.
ASUS tient à rassurer les propriétaires actuels : les mises à jour logicielles, garanties et réparations continuent normalement. Le ROG Phone 9 et le Zenfone 12 Ultra ont d'ailleurs reçu Android 16 en novembre dernier. Les équipes mobiles seront redirigées vers l'optimisation des appareils existants. Côté avenir, ASUS se garde bien de fermer définitivement la porte. L'entreprise parle de pause, pas d'arrêt total, et laisse entendre qu'un retour en 2027 n'est pas exclu.
C'est quand même un aveu d'échec pour ASUS, qui n'a jamais réussi à percer face aux Samsung, Xiaomi et autres OnePlus. Les ROG Phone avaient pourtant une vraie identité gaming, avec des specs de compétition et un design assumé. Le problème : trop cher, trop niche, et une distribution très limitée hors d'Asie. On peut quand même saluer la franchise d'ASUS qui préfère faire une pause plutôt que de s'entêter à perdre de l'argent. Reste à voir si cette pause est vraiment temporaire ou si c'est le début d'une sortie discrète du marché mobile.
